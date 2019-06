A németek legendás kapusával, Oliver Khannal találkozott Király Gábor

A két hálóőr a pályáról ismeri egymást, ezúttal viszont egy konferencián futottak össze.

Király Gábor az elmúlt időszakban Berlinben, és Zágrábban is járt kapuskonferencián. Míg Németországban a Herthánál előadóként tartott workshopot, addig Horvátországban hallgatóként vett részt. Utóbbi alkalmával összefutott a Bayern München, és a német válogatott legendás kapusával, Oliver Khannal is. A Szombathelyi Haladás korábbi hálóőre hivatalos weboldalán számolt be a részletekről:

– A berlini előadás után részt vettem a 4. Horvát Nemzetközi Kapus Konferencián Zágrábban. Európa számos országából érkeztek előadók, így az olasz, a francia, a horvát, a szerb, a spanyol és az angol kapusszakma is képviseltette magát. A legújabb metódusok, technikai és taktikai elemek, a játékszituációk más és más megvilágításban kerültek előtérbe. Oliver Kahn volt a főelőadó, a Bayern München egykori klasszis kapusával legutóbb még a pályán talákoztunk, most már kapusedzőként üdvözöltük egymást. A három napos konferencián rengeteg impulzus ért. Nagyon jó tapasztalatszerzés volt, ugyanakkor sok mindenben megerősített, hogy jó úton járunk a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolában – fogalmazott Király Gábor.