A nemzeti konzultáció fontos kérdései

A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy kinyilvánítsuk a véleményünket – mondta Mák Dóri, aki szerint ezúttal a két legfontosabb témakör a járványügyi intézkedések és a határvédelem kérdése volt.

– Fontosnak tartom, hogy van mód kinyilvánítani a véleményünket, ezért természetesen mindig élek a lehetőséggel, és visszaküldöm a kérdőívet, azért ez nem ugyanaz, mint egy Facebook-poszt – mondta Mák Dóri, akit a nemzeti konzultációról kérdeztünk. Mint kifejtette, a legfontosabb témakör most kétségtelenül a járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kérdések. A vírus jelen van, az ellen nem tudunk tenni, de fontos, hogy mindenkinek, aki megbetegszik, legyen lehetősége megfelelő ellátást kapni – mondta.

Dóri elmesélte, annak idején elkapta a H1N1-vírust, és fél évig küzdött, mire meggyógyult, így pontosan át tudja érezni azok helyzetét, akik most megfertőződnek. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük továbbra is a vírust, ők éppen ezért idén nem is gondoltak külföldi nyaralásra. A járvány miatt hozott gazdaságvédelmi intézkedések közül a kisvállalkozók megsegítésének örülne nagyon. A konzultáció kérdései közül a határvédelem témakörét emelte még ki, ő ugyanis annak idején saját szemével látta a határon, milyen fontos ez. Véleménye szerint minden országnak követnie kellene a példánkat.

Már egymillió 633 ezren nyilvánítottak véleményt a nemzeti konzultációban, így már most kijelenthető, hogy ez lesz az egyik legnépszerűbb konzultáció – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba, aki szerint ennek az az oka, hogy a koronavírus-járvány változatlanul tombol a világban. A kormány akkor tud a jövőben is eredményesen küzdeni ellene, ha tudják, hogy a magyarok mely intézkedéseket támogatják.

A válaszadásra augusztus 31-éig van lehetőség.