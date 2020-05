A nyári bejáraton át: a pünkösdi hétvégén kinyit a Vulkán-fürdő

Kemenesalja központjában is elkezdődött a nyitás: nemcsak a kerthelyiségek, játszóterek várják vissza a közönséget, hanem például a lomis piac is. Hétfőn pedig megszületett a döntés: május 29-én kinyit a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő is; persze csak a szabadtéren.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A veszélyhelyzetben a polgármester – ráruházott jogkörénél fogva – hozza meg az aktuális döntéseket, folyamatos egyeztetéssel. Hétfőnként pedig öszszeül az a grémium, amelynek ülésein a polgármester, az alpolgármesterek mellett az intézményvezetők is részt vesznek. Fehér László polgármester a hétfő délutáni ülés után elmondta: a pünkösdi hétvégén, vagyis május 29-én kinyit a Vulkán-fürdő, természetesen csak a kültéren. A létesítménybe a nyári bejáraton juthatnak be a vendégek, egyszerre háromszázan élvezhetik a fürdőt, a megfelelő óvintézkedések mellett. A kemping is pünkösdkor nyit, a Jufa szálló a tervek szerint június közepétől fogad vendégeket.