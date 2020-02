A nyugdíjas egyesület új elnöke bemutatta terveit Sárváron

A városban élő idősek érdekképviseletét is célul tűzte ki Némethné Cseh Margit, a Sárvári Nyugdíjas Egyesület újonnan megválasztott elnöke. Kondora István polgármester a városházán fogadta Kálmán Józsefet, és köszönte meg az egyesület leköszönt vezetőjének a csaknem egy évtizedes munkáját.

A tisztújítás során a nyugdíjas egyesület közgyűlése Némethné Cseh Margitot választotta új vezetőjének. Az új elnök mellett Németh Ferencné lett a titkár, Vörös Tiborné pedig a gazdasági vezető. Az egyesület közel három évtizede Hans Dietl – Sárvár német testvérvárosának, Steinheimnek a polgára – kezdeményezésére és támogatásával alakult meg, első elnöke Pintér István volt.

A most megválasztott Némethné Cseh Margit 1988-tól a gondozási központban dolgozott, házi gondozóként kezdte, majd a főiskola elvégzése után nyugdíjba vonulásáig a gyermekjóléti központban tevékenykedett. Azóta is aktív társadalmi életet él, eddig a Rábasömjéni Nyugdíjas Klubot vezette, valamint vezetőségi tagja a sárvári polgárőr egyesületnek is.

Ne váljanak magányossá, akik nem tudnak kilépni a lakásból

– Az embereket sok esetben mentálisan és pszichésen megviseli egy idő után a nyugdíjba vonulás. Főleg akkor, amikor a korosodás miatt korlátozódik a mozgásképességük, elszigetelődnek, magányossá válnak. Ezért kértem, hogy az egyesületünk vegye a feladatai közé, hogy legalább negyedévente látogassuk meg a régi, beteg tagjainkat, érezzék ők is törődést – szólt terveiről Némethné Cseh Margit. Hozzátéve, hogy mindenképpen szorosabb, elevenebb kapcsolatot szeretne kiépíteni a város más civil szervezeteivel, szakintézményekkel, a környező települések nyugdíjas klubjaival.

– Idővel a nyugdíjas egyesületnek egyfajta tanácsadói szerepet is fel kell vállalnia, hiszen Sárváron majdnem négyezer szépkorú él, akiknek az érdekképviseletét szükséges hatékonyan ellátni a városban – mondta lapunknak a Sárvári Nyugdíjas Egyesület tettre kész, újonnan megválasztott elnöke.