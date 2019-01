A párizsi nőt mutatta meg modelljén a kőszegi lány a fodrászvilág neves eseményén

Az övé lett Az év hajvágása, őt választották Az év felfedezettjének, összetettben második helyezett lett nemrég a L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy magyarországi döntőjén Tóth Szandra Katalin. A fodrászvilág egyik legnevesebb eseményén a szakmai zsűri és a nagyközönség előtt is megmutathatta tehetségét a 30 éves kőszegi lány. De vajon milyen egy ízig-vérig párizsi nő?

Lépj ki a komfortzónádból, méresd meg magad, ösztönözd magad a legtökéletesebb munka elkészítésére, legyen meg a közösséged, engedd el a fantáziádat, és alkoss! Még pontosabban: alkosd meg a párizsi nő stílusát!

Így buzdította a megmérettetésre, a versenyre való jelentkezésre a fodrászokat a szépségápolásban a világelsők között lévő cég. Szandra pedig nem habozott: az összeszokott csapata adott volt – Gardi Rita sminkes, Pothárn Júlia modell, Szigeti Vanda stylist, Zergi Borbála fotós, a háttérben az édesanyja, Tóthné Danka Katalin, a testvére, Márk és a fotózásokon Szalai Lilien stylist nem először segítették a munkáját, neki „csak” a frizurára kellett összpontosítania.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Már tavaly márciusban elkezdtük a felkészülést, először egészen más frizurában gondolkodtunk, fotók is készültek – az elődöntőbe egy-egy fotót kellett küldenie mindenkinek, amely egy francia divatmagazin címlapjára illene, azokat bírálta el a zsűri –, de nem voltunk elégedettek. A versenykiírás szerinti francia nő pimaszul elegáns, titokzatos, nőies, ad és közben elvesz, szabad, és meggyőző magabiztossággal éli az életét – nem volt könnyű dolgunk. Nagyon fontos volt a modell hajának minősége – Júlia ilyen szempontból is tökéletes választás, hiszen normál szálú és rengeteg haja van, némi hullámmal. Visszafogott vágást akartam, egyszerűt, de nagyon pontosan, precízen kellett dolgoznom, az sem volt mindegy, hogy milyen ollóval készítem el a kreatív hajviseletet. Nagyméretű és nagyon éles ollót használtam, tompán vágtam, ez volument adott a hajnak – meséli Szandra. A Magyarországon harmadszor megrendezett verseny döntője nemzetközi: minden országból az első helyezett jut tovább.

Szandra már amiatt is boldog volt, hogy nagy merítésből előkelő helyre, a tíz-tizenkét döntős közé jutott. Aztán kiderült, hogy elhozta Az év hajvágása és Az év felfedezettje díjat, a legjobb női frizurák között pedig második lett az általa kreált, és összesítésben második helyezett lett. A 2018-as év legjobb női frizurája kategóriának a győztese képviselheti majd Magyarországot az idei, év eleji nemzetközi döntőn, Párizsban. Szandra tehát oda már nem versenyezni megy, viszont inspirálódhat, tanulhat a cég által szervezett találkozón – a lehetőséget Az év felfedezettje díjjal kapta.

– Mielőtt elindultunk a versenyre, a kollégáimnak annyit mondtam: érezzétek jól magatokat, a többit bízzátok rám. Remélem, ez teljesült. A célt elértük, mindenki alázattal, odafigyelve dolgozott, hogy a versenyhelyszínen három és fél óra alatt, időre elkészüljön a haj, a smink és a style. A modell kisugárzása vonzotta a tekinteteket, Juli a bájával, a kifinomultságával tényleg pontosan megidézte a párizsi nő alakját.

Gardi Rita make-upért felelős sminkes így emlékezett: – Ha ez a csapat elkezd valamit, abból mindig valami szuper dolog sül ki. Három és fél órás volt a verseny, Szandra szigorú órarendet, sőt, inkább percrendet tervezett, amit maxi­málisan be tudtunk tartani. Napokkal a verseny előtt azzal indított, hogy érezzük jól magunkat, ez így történt, nála is csak akkor láttam apró kézremegést, amikor hajvágás közben a zsűri – mások mellett Hajas László, Zsidró Tamás, Dudás Attila – mögötte csoportosult, és nézte a kialakuló frizurát. Szoros volt a verseny, szép munkákat láthattunk. Szandra nagyon visszafogott, „alig sminket” képzelt el, így inkább a modell, Juli szájára került a hangsúly, mivel a szandálja élénk narancsszínű volt, így a szájára is ilyen árnyalat került. Szép, hibátlan bőre volt a modellnek, könnyű dolgom volt.”

Szandrától amúgy nem idegen a versenyek hangulata. Két éve is vállalta a kihívást: akkor a közönségdíjat hozta el a MOM sportközpontból – ezer fodrászból a kollégák szavazatai alapján lett az első. Havonta jár képzésekre, folyamatosan keresi a fejlődési lehetőséget, leginkább a hétfői szünnapjait áldozva a tanulásra.

Megfordult már Budapesten, Prágában, Krakkóban, Párizsban is. Külföldi és magyar oktatóktól is szívesen tanul, mindenhonnan elsajátítva azt, ami hozzá passzol, alakítva közben a saját stílusát.

– Beleszülettem egy fodrászcsaládba. Rengeteget tanultam az édesanyámtól, és szerencsés vagyok, hogy megismerhettem Tonomárné Dancsó Erika mesterfodrászt, az első magyart, aki bejutott a világ egyik legrangosabb szépségipari versenyének elit 10-es kategóriájába. Elhívott magával Krakkóba, ott rengeteget tanultam Laetitia Guenaou-tól és Adától. Ők teremtik a divatot, járják a világot, oktatják a fodrászokat, nagyszerű példák a számomra, mert alázattal vannak a szakma és az emberek iránt, és úgy kezeltek, mintha ezer éve ismernénk egymást. Biztos vagyok abban, hogy a csak rám jellemző stílus hosszú idő alatt alakul majd ki. Életem végéig dolgozom majd ezen – mosolyodik el Szandra.

Addig is: a kőszegi szalonban Szandra számára minden vendég újabb kihívás. Össz­benyomást szerez róluk, az egyéniségükről, úgy, hogy a hajukról kérdez. Ezeken a „konzultációkon” a fodrász finoman lélekbúvár, „diagnózist” készít, hogy felmérje, kinek milyen frizura lenne az egyéniségéhez tökéletes választás.

HIRDETÉS HIRDETÉS