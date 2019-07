A park neve őrzi a szobrász emlékét Szombathelyen

Tóth István szobrászművész emlékét őrzi a 10 millió forintból megújult park, ahol a jövőben további fejlesztések várhatók.

Helyszínbejáráson vett részt szerdán dr. Puskás Tivadar polgármester, Illés Károly alpolgármester és Ágh Ernő képviselő a nemrégiben 10 millió forintos beruházásból megújult Tóth István parkban.

Fontos Tóth István emlékezete – hangsúlyozta a polgármester, miután felidézte a szobrászművész alakját és fontosabb alkotásait. Az Óperint városrész és környéke Szombathely leszakadással fenyegetett településrésze, melynek infrastrukturális állapota a város többi területéhez viszonyítva leromlott, ezért fejlesztések szükségesek. Ezt a célt szolgálja a Szociális városrehabilitáció II. üteme, amelynek része a Tóth István park, játszótér bővítése, fejlesztése is.

– A tavalyi év, a családok éve volt, ennek apropóján épült meg az a modern játszótér, ahol további fejlesztések várhatók. Újabb tízmilliós forrás felhasználásával felnőtteknek való játszóeszközöket telepítenek, és építenek még egy kosárpalánkot is. Több szülői megkeresést is kaptam, hogy jó volna a területet elkeríteni, ezért a maximális biztonság érdekében egy kerítést is építünk a jövőben – mondta Ágh Ernő, a térség képviselője. Hozzátette, a korábban csak egy hintával rendelkező, mostanra megújult játszóteret, a gyerekek már hónapokkal ezelőtt birtokba vették, viszont a park névadójáról készült táblát most helyezték ki.

Tóth István, a 20. század első harmadának kiemelkedő szobrásza, 1861-ben született Szombathelyen a Mátyás király utca 6. szám alatti házban.

Legismertebb művei a városban Szily János püspök és Horváth Boldizsár miniszter egész alakos szobra, valamint Szent Márton hermája a székesegyházban. Legnagyobb szoboregyüttese – mintegy 140 mű – a szegedi dómot ékesíti. A művész 1934-ben hunyt el Budapesten, feleségével, Butthinger Máriával együtt a szombathelyi Szent Kvirin (szalézi)-templom kriptájában nyugszik. 1945 után – főként sok egyházi megbízatása miatt – nevét elhallgatták, még szülővárosában is elfeledték.

Az ő emlékét eleveníti fel újra a róla elnevezett Tóth István park, amely a Brenner Tóbiás körút – Alsóhegyi út – Nagyvárad utca által határolt területen helyezkedik el.