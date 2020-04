A pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye így kedveskedik a családoknak

A személyes kapcsolatot igénylő foglalkozások átmenetileg szünetelnek, digitális úton látja el feladatait a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye is, munkatársaik azonban mindennapi mesemondásuk által jelen vannak a gyerekek életében.

Kedden este Zsuzsa néni mesélte a Kisvakondot, hétfőn Juli néni Az aranypálcát, a múlt héten egyik nap Lázár Ervin A hétfejű tündér meséjére aludtak el a kicsik, egy másik nap Arany János Családi kör című versét hallgathatták – azt Andi néni tolmácsolta –, a harmadikon Dóri néni a Bogyó és Babóca sorozat Tavaszi meséjével kívánt jó éjszakát. Március 25-e óta minden napra jut egy mese a gyerekeknek a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye munkatársaitól.

Március 17-e óta a szakszolgálatoknak az iskolai oktatáshoz hasonlóan a digitális munkarendre kellett átállniuk: egyes területeken online kapcsolatban folytatják a munkát. Bíró Zoltán tagintézmény-igazgató elmondta, szakfeladataik – a logopédiai ellátás, a nevelési tanácsadás, a szakértői tevékenység, a korai fejlesztés – zömét továbbra is működtetniük kell, a fejlesztéseket biztosítani, ezek igény szerint működnek is digitális formában. A normál hétköznapokon is fontos számukra a közvetlen kapcsolat a családokkal, és mivel a mesék erre lehetőséget adnak, így jött az ötlet, hogy minden nap lepjék meg a gyerekeket történetekkel. A mesék segítséget, kapaszkodót is nyújthatnak, és keretet adhatnak az estéknek. Március 25-én osztották meg az első videót, azóta minden napra jutott népmese, vers, kedves történet – mind nyilvánosak, bárki megnézheti őket. Hétfőtől péntekig valamelyik munkatárs olvas mesét bekuckózva a kedvenc otthoni foteljébe, a felvételeket az igazgató osztja meg. Létrehoztak egy Youtube-csatornát is, ahol a történetek később is elérhetők lesznek. Mindenki a saját kedves gyermekkori meséit hozza, a történetekből a gyerekek a számukra értékes üzenetet kiszemezgetik.

Egy másik jól sikerült kezdeményezésükről is beszélt Bíró Zoltán: szerte a megyéből szülők, gyerekek küldhettek be általuk elmondott mesét, verset, mondókát. Ezeket is kivétel nélkül megosztották. És hogy milyen volt a fogadtatás? Az igazgató úgy véli, összességében nagy sikere van a kezdeményezésnek. Volt olyan mese, amelyet több mint kétezren tekintettek meg, és az oldal követőinek száma is jelentősen megnőtt. Számukra az egyik legnagyobb dicséretet az jelenti, amikor valaki megjegyzi: „Köszönjük, elaludtak a gyerekek”.

Bíró Zoltán elmondta még: ahogy a szakszolgálat minden tagintézményében, úgy a pszichológusok – az esetükben Orosz Júlia és Pölöskei Barbara – továbbra is rendelkezésre állnak, ha kérdések, nehézségek merülnek fel a jelen helyzetben jelentkező családi konfliktusokkal, nevelési kérdésekkel kapcsolatban, vagy ha a krízishelyzet miatt félelmet, szorongást él meg valaki, vagy éppen a gyerekek tanulási motivációjával kapcsolatban kérdezne. A pszichológusokhoz e-mailen lehet bejelentkezni.

Március végén a körmendi tagintézmény is bekapcsolódott a maszkvarrásba – a gyógypedagógiai asszisztensük által készített, többféle méretű és színű védőeszközök a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermekvédelmi intézményeibe kerültek.