A pedagógusok kreativitása kell, de több teher kerül a szülőkre is

Az általános iskolák gőzerővel dolgoznak a digitális munkarendre való áttérésen. A feltételek megteremtésével párhuzamosan már az első feladatokat is megkapták tegnap a tanulók.

A Brenner János Nevelési Központban az első nap a kommunikációs csatornák működésbe hozása, tökéletesítése volt a fő feladat. Teljessé tették a tanulók e-mail-címeinek listáját, és további digitális kommunikációs csatornákat is harcba állítanak.

– A digitális oktatás fogalma nálunk eddig se volt idegen. Most azok a kollégák, akiknek ebben már nagyobb gyakorlatuk van, átadják tapasztalataikat a többieknek – magyarázta Englert Zsolt igazgató. A tanárok felkészülésével párhuzamosan már a diákok is megkapják, tantárgyanként más és más ütemben, az első feladatokat.

Csehimindszenten a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskolában már a hét végén telefonon értesítették a szülőket a változásról. A diákok a Kréta e-napló program keretében kapják meg a digitális feladatokat, és bíznak benne, hogy rövidesen a befotózott házi feladatok feltöltésére is lesz itt lehetőség. Az iskolai haladást elsődlegesen továbbra is a tankönyv és a munkafüzet határozza meg.

– Továbbra is ragaszkodunk hozzá, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulóink is személyre szabott feladatokat kapjanak – hangsúlyozta László Jánosné

igazgató. – Az osztályok Face­book-csoportokban tartják a kapcsolatot, akinek pedig nincs otthon internetes elérése, azoknak papíron kinyomtatva juttatjuk el a feladatokat. A pedagógusok kreativitása mellett most még nagyobb felelősség hárul a szülőkre – különösen a legkisebbeknél, ahol a tennivalókat, a meghallgatni való meséket a szülőknek továbbítjuk. Az elsősök szerencsére már végeztek a betűvetés nagy részével, nem baj, ha a nagy nyomtatott betűk tanulása a jövő tanévre marad.

Jó hírt kaptunk Kraft Lászlótól, a rumi Rumi Rajki István Általános Iskola igazgatójától. Már a hét végén felmérték a családok technikai ellátottságát, és mivel korábban aktívan pályázott az iskola digitális eszközökre, akár száz tanulói laptopot is ki tudnak adni házi használatra.

– Nagyon fontos, hogy következetesen a rendszeres otthoni munkára szoktassuk a tanulókat, ezért órarend szerint fognak érkezni hozzájuk az anyagok. Senkinek sem kell majd meglepődnie, ha mondjuk matekórán bejelentkezik a tanár és számon kéri az anyagot. A kicsiknél, a betűtanításnál fontos, hogy a pedagógus képpel, hanggal, mozgással együtt jelen legyen. Ezért a tanító néni teljes kelléktárával együtt az üres terem előtt megtartja az órát, amit kamerával rögzítünk és videón juttatjuk el minden nebulóhoz. Ha a net és a Kréta program bírja, minden gyermek ugyanolyan minőségű tudást kap, mint a frontális tanításnál.