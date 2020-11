A peresznyei múzeumba beköltözött a negyedik századi történelem

Aki Szent Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik – tartja a mondás, mutatva, hogy e hagyomány máig él a népnyelvben. A Peresznyében látható vándorkiállításon megelevenednek a szent életútjához kapcsolódó legendák is.

A tárlat – amelyet a szombathelyi Szent Márton Program­iroda indított útnak 2016-ban – a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteményében, Peresznyén vendégeskedik egész novemberben, Márton hónapjában. Amint Európában, úgy Magyarországon, ezen belül a grádistyei horvátok körében is nagy tiszteletnek örvend a hajdani tours-i püspök.

A horvát falvak közül Ólmod, Und és Kópháza településeken mint védőszent is jelen van, és egyben a Kismartoni és a Szombathelyi egyházmegye védőszentje is Márton. A kiállítás Szent Márton életútját mutatja be, érdekességeket is idézve a 4. századi római történelemből.

Megemlékezik arról is, hogy Szent Márton a pannoniai Savariában, a mai Szombathelyen született. A város helyőrsége a savariai lándzsások palotalégiója volt; Márton apja valószínűleg ebben az egységben szolgált.