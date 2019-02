A piacot a téli zöldségek uralják

A piacon jártunk tegnap délelőtt, ahol megtudtuk: a krumpli még nem drágult drasztikusan, de a jól értesültek szerint nyárra akár 600-700 forint is lehet kilója.

Ami a burgonyát illeti: az őstermelő 160 forintért adta kilóját, de szinte sehol nem volt drágább 250, 300 forintnál. Székely Mónika viszonteladó elmondta: a beszerzési ár már emelkedett, de inkább kevesebb hasznot tesz rá, nem akarja 220 forintnál drágábban adni ezt a fontos konyhai alapanyagot. Halász Eleonóra az egyik legnagyobb viszonteladói pult mögött azt tapasztalta: legjobban a déligyümölcs fogy még mindig, de sokan vásárolnak burgonyát, leveszöldséget is. Az ezerforintos cukkiniből és brokkoliból vagy az 1300-as zöldpaprikából csak keveset visznek. Nóra egyébként azt mondja: a tél után még mindig nem indult be a piac, gyenge a péntek. Ugyan elég sokan ki-kijönnek a vásárcsarnokba, de inkább csak az érzés miatt: egy kicsit beszélgetni, kávézni. Törzsvevője, Mária megerősíti: azért is szeret a piacra kijönni, mert itt közvetlen a hangulat, mindig válthat pár szót az eladóval – nem mellesleg az áru is kifogástalan.

Vitaminszükségleteinket még most is legjobban a salátákkal, savanyúságokkal elégíthetjük ki, például Lőrinc Zsoltnál, aki édesanyjával, Kati nénivel a kertjükben termett zöldségekből készít ízletes savanyúságokat. Hatszáztól ezerötszáz forintig terjed a kilónkénti ár, a vevők legszívesebben a vörös káposztát, a csalamádét, a vitaminsalátát viszik. Ha zöldségfronton még nincs is tavasz, a virágok már csalhatatlanul jelzik a kikelet közeledtét. Sok volt tegnap a vásárcsarnokban a primula és a hajtatott jácint, és megjelent az újjászületés legfőbb hírnöke, a barka is.