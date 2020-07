A pillanat, amikor kezdődik az ünnep

Mint a végül királykisasszonyt meg fele királyságot elnyerő bátor kiskondás: Gubián Ádám – a premontrei gimnázium most már 11. osztályos diákja – háromszor indult el a szolnoki döntővel megrendezett Megavers című országos versmondó versenyen. Az idén nemcsak a döntőig jutott, hanem ott második is lett, nem akármilyen verssel. Tizenhat évesen Szilágyi Domokos Az ünnep című versét mondta: nagy meggyőződéssel és meggyőző erővel.

Ahogyan a szolnoki döntő egyik zsűritagja megjegyzi (a felvétel hozzáférhető): külön öröm látni, ahogy Gubián Ádám Megaversről Megaversre férfivá érik. Talán ez a megjegyzés cseng vissza a fülében, amikor beszélgetés közben egyszer csak kimondja: „Lassan-lassan felnőtté válok.”

De nehogy valaki egy túl komoly, begubózó, felnőttes fiatalembert képzeljen maga elé: Ádám maga a ragyogó mosoly, ahogy belép, megfiatalodik a tér. Hogyan telt pont ez a napja? Fölkelt (nem korán), csinált egy melegszendvicset, elment a postára csomagot feladni, aztán bejött a szerkesztőségbe – innen pedig az édesapjával konditerembe megy edzeni. Este pedig jön a mama – és vele mindig nagyon jó találkozni. Ráadásul voltaképpen ő vezette be az irodalomba: a családi legendárium szerint Ádám még hároméves sem volt, amikor – mert a nagymamája megtanította – folyton az Arany Lacinak című Petőfi-verset mondta. De most itt vagyunk, a nap pedig nagyon hosszú: belefér a buli is – arról nem beszélve, hogy Ádám kiveszi a részét a rendezvényszervezésből, sőt egy-egy este lebonyolításából is. Szereti, mert csapatmunka.

A vers azonban magányos műfaj, akkor is, ha százakra hat. De a felkészülés nem magányosan telik. Ádám mentora évek óta Prikazovics Ferenc, akit még a szombathelyi városi művészeti szemlék zsűrijéből ismer: akkoriban fordult hozzá először tanácsért, nagy és komoly utat tettek meg együtt. Mert Ádám azt tartja, hogy kell a visszajelzés, a szakemberek véleményét pedig minden körülmények között meg kell hallgatni; és a „rossz kritikából” is lehet tanulni. Úgy fejlődik az ember. A városi szemlékről anno rendszerint arany minősítéssel tért haza, úgyhogy hamar hozzánőtt a vers. De nem erre tett föl mindent.

Kiváló versenytáncos: a Galaxyban nemzetközi mércével is mérhető magas szinten, szép eredményekkel űzi az akrobatikus rock and rollt. Az edzőség sem áll távol tőle. Énekel, gitározik. Kovács Palival van gyümölcsöző, kölcsönös bizalomra épített barátságban. Zenekarban gondolkodik, hamarosan – még a nyáron – előrukkolnak valamivel. Ádám azt mondja, mindent nagyon pontosan, lépésről lépésre meg kell tervezni – a virtuális térben. Az adagolás, a figyelemfelkeltés ma kihagyhatatlan: a legjobb kezdeményezések, dalok is elsikkadhatnak, ha nem sikerül fölhívni rájuk a figyelmet. Ami a zenét illeti: nem a stílus, a besorolás, a skatulya a lényeg, hanem az, hogy ne legyen semmitmondó.

Semmitmondás ellen a legjobb a költészet. Szilágyi Domokos Az ünnep című hatalmas versének tétjét a karanténhelyzet csak megemelte. Hogy ki választotta éppen ezt a verset? Az már kibogozhatatlan. Prikazovics Ferenc találta, de Ádám ma már azt mondaná, ő maga volt az: hiszen egy verset – ez a mentori útmutatás – addig kell ízlelgetni, forgatni, megérteni, amíg úgy mondja, mintha minden ízében az előadó sajátja volna. Csak így gyakorolhat hatást. Ádám előkelő helyen végzett az idei Megavers versenyen, de azt mondja, nem a helyezés a lényeg (és ha ő mondja, így is van). Hanem a vers, az együttlét, a tábor – az idén a kétpói Almásy-kastélyban.

Jövőre nem indul a Megavers versenyen, ezt már eldöntötte, mert másra kell koncentrálnia: továbbtanulás, jogosítvány, ilyesmi. „Megvárom, míg felnövök, 18 éves leszek. Akkor kiadom magamból, amit az előttem álló másfél-két évben összegyűjtöttem.”