A postának folyamatosan működnie kell

Azt szokták mondani, hogy a posta a háborúban is működik– így gondolkodik Tóth Lászlóné, Andrea, Körmend posta egyesített kézbesítője, aki tisztában van vele, hogy a postai dolgozóknak a rendőrökhöz, ápolókhoz hasonlóan a végsőkig ki kell tartaniuk.

Andinak mindennap 1200 címhelyet kell végiglátogatnia. Reggel a maximális biztonsági intézkedések után indul útnak. A PDA-t minden nap fertőtlenítik, és naponta kapnak kesztyűt és szájmaszkot is a kézbesítők. Sőt, két hete egy úgynevezett folyékony kesztyűt is használnak, ami öt órán át véd a fertőzés ellen. – Április 6-ától bevezették az érintésmentes kézbesítést – magyarázza. – Az ügyfelek nem írnak alá sem a tértivevényen, sem a PDA-n, ha hivatalos küldeményük érkezik.

Az is változott, hogy az ajánlott levelet is bedobhatjuk a postaládába, ha nem találjuk otthon a címzettet. Személyes kontaktus kizárólag a pénzesutalványnál van. Arra szoktam kérni az ügyfeleket, hogy hozzanak magukkal saját tollat, és azzal írjanak alá. Sokan már felkészülten, kesztyűben, szájmaszkban jönnek ki. Több helyen láttam, hogy a veszélyhelyzet miatt postaládát szereltek fel. Nehezítik a munkánkat azok az üzletek, amelyeket bezártak és nincs postaláda. Ilyenkor igyekszünk telefonon elérni a címzettet. Egyedül az országos napilapok kézbesítése szenved némi csorbát, a szombati számot csak hétfőn kapják meg az előfizetők. Meglepő módon a helyi küldemények mennyisége nemhogy csökkent volna, inkább nőtt. – Sok a hivatalos közölnivaló, amit más módon nem tudnak elküldeni az ügyfeleknek.

Például a cégek a megváltozott munkaszerződéseket rajtunk keresztül küldik ajánlott levélként, és a munkaügyi központ a munkanélkülivé vált embereknek is postán küldi az értesítőt. De sok helyen azért is várnak az emberek, mert valamilyen segítségre kérnek: adjam fel a levelet, hozzam be a csekket, vigyek bélyeget, hogy ne kelljen kimozdulni. Szívesen segítek, csak maradjanak otthon. A személyes érzéseiről, a félelemről a háromgyermekes családanya így vélekedik: – Nem félek az emberektől és

nem félek a munkától, magától a betegségtől sem, inkább attól, hogy hazaviszem és átadom valakinek. Katafán lakunk, három gyermekem van. Sajnos a férjem nem dolgozik most, ő van otthon velük. – Olyan helyzetet el sem tudok képzelni, hogy a Magyar Posta ne működne, bármilyen korlátozás lesz, – teszi hozzá. – Ha valamelyikünk megfertőződne, sokan karanténba kerülünk és az épületet fertőtlenítik, de mi, mint közszolgáltató cég nem szüneteltethetjük a szolgáltatást. Valószínű, hogy a posta egy napon belül átirányítással megoldaná a kézbesítést.