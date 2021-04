A pöttyös fürjtojásokból öt pici egy falat – A Kéry-fürjháznál jártunk Nádasdon – Fotók

Fürjházat épített a párjával Kéry Gabriella Nádasd-Hegyalján, ahol két kutyával és most már több száz vadmadárral lakik. Nem sok helyen nevelgetnek fürjeket Vas megyében.

Ezt ne hagyja ki! Az oltások elleni elbizonytalanító kampány a címlapokon is zajlik

A régi recepttárakban gyakran szerepelnek ínyenceknek való sült vagy levesként tálalt vadmadarak: a fürj, a fácán, a fogoly – például vajban párolva, szalonnaszeletekkel megspékelve, sóval, borssal, babérlevéllel. A mai időkben a fürjet nem a húsáért, hanem a tojásáért tenyésztik: nyersen betegségekre, főtten egészségmegőrzésre ajánlják jó élettani hatásai miatt.

Gabriella kertjében magas- ágyások, különleges bokrok – köztük kólanövény – között lehet eljutni a fürjházhoz, a tisztes termetű, fekete nagy bundás csau csau, Samu kíséretében. A rács mögött csiripelnek a madárkák, a padlózaton itt is, ott is egy-egy elpottyantott tojás. Féltenivalóan picikék és törékenyek.

– A fürjek mindenhova tojnak össze-vissza, csak kicsit ülnek a tojáson, melegítik, aztán otthagyják, úgyhogy egyelőre géppel keltetünk. Szeretném kipróbálni majd, hogy milyen a keltetés természetes lefolyása, de a mi madaraink a szükséges tizenhat napig még nem kitartóak – mondja Gabriella nevetve, és bebújik a házba közéjük, vigyázva lép, hogy összeszedje a tojásokat.

– Nem úgy kell tartani őket, mint a tyúkokat, fedél kell a fejük fölé, hogy ne repüljenek ki. A fürj vadmadár, a fogollyal és a fácánnal rokon, a testhőmérséklete 38 fok, a fürjház oldala ezért csak háló, télen is kint vannak, nem fáznak meg.

A lány kézbe vesz egy kismadarat – fiú vagy lány? Úgy lehet megkülönböztetni őket, hogy a hímnek fehér a mellkasa, nem pedig pöttyös, mint a nőneműe­ké; alulról pedig úgy, hogy ha a kloákánál megfújja a tollat, és fehér hab jön belőle, akkor kakas, ha nem, akkor tojó. A kakasokból könnyű szívvel lesz ebéd vagy vacsora, utóbbiak gazdasági hasznosítása miatt népes a házikó. A picike fürjtojás csodálatos gyógyhatásairól azok tudnának mesélni, akik rendszeresen fogyasztják. Vannak törzsvendégek, ide jár például egy köszvényes úr, akinek enyhültek a panaszai, mióta fürjtojást eszik. De az ízületi gondokon kívül jó az emésztésre, vérnyomásra is, gyulladáscsökkentésre, gyomorproblémákra, tavasszal immunerősítésre.

A tenyésztő maga is kúraszerűen fogyasztja: fahéjjal, kókusztejjel ízesíti a nyers tojást, reggelente ötöt, ennyi tesz ki körülbelül egy tyúktojásnyi mennyiséget. Gyerekeknek esténként kakaóba is szokták tenni. A Covid idején kiemelhető a magas ásványi‑ anyag- és vitamintartalmának az a jellegzetessége, hogy tele van D-vitaminnal. Az is fogyaszthatja, akik allergiás a tyúktojásra. Gabriella füstölt tojást is készít, amelyeket különböző, maga kikísérletezte levekben tart, egyebek közt van tökmag- és olívaolajos is.

Egy másik házikóhoz megyünk, itt nyüzsögnek a fürjcsibék, köztük egyetlen fehér. Amikor kibújnak a tojásból, annyira picik, hogy bele tudnának fulladni egy kupak vízbe, az az itatójuk. Még egy hónapig ebben a védett lakban lesznek elkülönítve, aztán a tojók mennek a fürjházba, a kakasok vacsorára.

– A párom vágja le és nyúzza meg őket, én tisztítom a tollmaradványokat. Ha vágás van, nem egyet főzünk meg levesnek, hanem legalább négyet. Fagyasztásra is ekkora adagokat csomagolok. Ha sütök, nyolcat sütök egyszerre. Nagyon szeretjük a töltött fürjet szalonnával betekerve, de a fürjkakaspörkölt is nagyon finom – tudjuk meg Gabriellától.

2019 augusztusában kezdett fürjezni, 2020. április végén kiváltotta a termelői igazolványt, majd júniusban felmondtak neki az ausztriai munkahelyén, az­óta ráállt a háztájira. Külön kiskonyhát szeretne majd, hogy ne a rotyogó húsleves mellett kelljen főznie a lekvárokat, ha lesz lehetőség, pályázni fog a minigazdaság bővítésére. Jelenleg egy egészen kicsike füstölőkemencét működtet, aminek tálcáját forgácsreszelékkel tömi meg, ez parázslik a tojások alatt. Azt mondja, jóval nagyobb igény volna a füstölt fürjtojásra, mint amennyit ki tud most szolgálni, néha úgy kell kikapkodni a tojást a fürjek alól. Szokott tojás- krémeket is készíteni fürjtojásból, valamint száraz tésztákat: tarhonyát, lebbencset, spagettit, amikhez búza réteslisztet használ.

A pincébe igyekszünk, előkerül Luna, a vörös bundás csau csau, Samu párja, ellenőrzi a vendégeket, és megengedi, hogy megnézzük a cukormentes lekvárokat és gyógynövényszörpöket, a fürjtojások mellett ezeket viszi Gabriella a nádasdi és vasvári termelői piacra. Van kólaszörp, mákos almalekvár, chilis-gyömbéres birsalma, céklalekvár, csokis cékla, dupla csokis körte, tőzegáfonya-, szeder-, eper-, berkenyelekvár, ha beszabadulna ide egy gourmet, nem tudna távozni üres kézzel, annyiféle friss új íz és egyedi produktum kínálja magát. Gabriella nagyon várja a vírus­időszak végét, szeretne majd kóstoltatni, és megszerettetni az emberekkel a különlegességeit, mind-mind szívvel-lélekkel készített kreáció.

Kiemelt képünkön: Kéry Gabriella 2019-ben kezdett fürjezni, szeretné bővíteni a gazdaságát