A próbák félbeszakadtak, a fellépéseket lemondták – A zenészek nagy vesztesei a járványnak

A zenészek is a járvány nagy vesztesei közé tartoznak, hiszen fellépéseik jelentős része elmarad idén, ráadásul a próbák is leálltak, de talán most jött el az idő, hogy a félbehagyott ötletekből dalok szülessenek.

A koronavírus-járvány a zenészeket is nehéz helyzetbe hozta: a felmérések szerint jövedelmük több mint 60 százaléka a fellépésekből származik. Az élőzenei szektort a szakértők mintegy 40 milliárd forintra becsülték idén, csakhogy a fellépések hetven százaléka elmaradhat a járvány miatt, ami közel 36 ezer embert érint érzékenyen. Megkérdeztünk két előadót, hogyan élik meg a kijárási korlátozással terhelt járványt. Egyikük az a Kőszegen született, de már a fővárosban élő Schrott Péter, aki hét éve nyáron az Iseumi Szabadtéri Játékokon Jézust alakította a Jézus Krisztus Szupersztárban, a másik pedig Farkas Gábor, a 2017-ben alakult szombathelyi Gargantua együttes frontembere.

Schrott Péter többszörösen is érintett, egyrészt mert két zenekarban, az egykori Edda-tagokat tömörítő Zártosztályban és saját együttesében, a Continoomban is énekel, másrészt pedig mert vállalkozóként hangstúdiót üzemeltet, ahol elsősorban filmes utómunkákat készítenek, csakhogy a járvány a szinkront és úgy általában minden felvételt ellehetetlenített. – A két zenekar közül egyelőre a Zártosztály az, amelyik a nagyobb bevételi forrást jelenti, mivel a Continoom felfutó fázisban van, így az nagyobb marketinget, ezért nagyobb ráfordítást is igényel, de most, hogy az összes bulit lemondták őszig, a mérleg mindenképpen negatív lesz.

A zártosztályos bulikból átlagosan havi kettő lett volna, a Continoommal pedig akkor jártunk a turné felénél, amikor beütött a járvány. A nyári bulikat hétről hétre folyamatosan mondják le, most már a júniusi fesztiváloknál tartanak – hangsúlyozta. Szerinte a rockzenészek nyolcvan százalékánál a fellépésekből származó bevétel csak mellékkereset, húsz százalékuk viszont valóban ebből él, a vendéglátós zenészeknek pedig általában nincs is más bevételi forrásuk, ezért ők komoly bajba kerülhetnek, ha elhúzódik a járvány.

Az őszi szezon már most betelt szinte teljesen, hiszen mindenki akkorra szeretne időpontot, próbálja menteni, ami menthető. Péter elmondta, ez az időszak jó lehet arra, hogy a régen félbehagyott ötleteket az ember elővegye, de sokaknál az energiát a saját vállalkozás megmentésére fordított idő viszi el. Ő sem kivétel, mégis előkerült a fiókból jó néhány félbemaradt dal. A járvány miatt a zene gyakorlatilag csak az online térben van jelen, így aki benne szeretne maradni a körforgásban, az mindenképpen készít közösségi oldalakon megosztható tartalmakat, például egy Maradj otthon számot (Péternek is van egy ilyen), de a zenekari próbák is teljesen leálltak.

Hasonló véleményen van Farkas Gábor is, aki elmondta: amint élesedett a helyzet, azonnal leálltak a készülő nagylemezük felvételeivel. – Az egyik hétvégén még arról volt szó, hogy a dobos feldobolja a részét, pár napra rá pedig lefújtuk az egészet. Egymással sem találkozunk, most az otthon maradásban kell összetartanunk – hangsúlyozta.

Nekik különösen rosszkor jött a járvány, mivel tavaly nyáron hatról ötfősre olvadt a banda, ezért ezt az évet arra szánták volna, hogy bemutatkozzanak az új felállásban.

– Már tavaly ősszel minden tavaszi és nyári fellépést leszerveztünk, a bevételből pedig a tervek szerint a készülő nagylemez költségeit finanszíroztuk volna, de végül mindenről le kellett mondani – mesélte Gábor, aki azt is hozzátette, az elmúlt három évben soha nem volt ennyire előre és precízen leszervezve semmi az együttesnél. A zene nála is az online térben folytatódik, különféle projektekben több felkérést is kapott, és persze egy-két félbemaradt dal is végre végleg megszülethet, „hála a karanténnak”.