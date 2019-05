A Pulinak bírnia kell az extrém körülményeket

A magyarok is letehetnék névjegyüket a Holdon, mindössze hárommilliárd forint kellene hozzá.

Tényleg jártak emberek a Holdon? Ha igen, mikor megyünk legközelebb? És főleg: mi közük van az űrkutatáshoz a magyaroknak? Aki alig egy hete hasonló kérdésekkel a fejében ült be a Savaria Múzeumban az Egy magyar kutya a Holdra készül című előadásra, minden bizonnyal elégedetten távozott – és még azt is megcsodálhatta, ahogyan a Pulira keresztelt Hold-jármű tesz egy kört a teremben.

Járt ember a Holdon, nem is egyszer – győzte meg gyorsan rövid Hold-meghódítási történeti kitekintőjében dr. Pacher Tibor fizikus – a Puli Space Technologies alapítója és vezetője – azokat, akik esetleg kételkedtek volna ebben, majd az űrkutatás jelentőségéről beszélt, ami sokkal nagyobb üzlet a műholdak miatt, mint azt sokan gondolnák. 2013-ban a kínaiak sikeresen eljuttattak egy szondát a Hold – általunk sosem látott – túlsó felére, ami komoly áttörés volt a Hold legújabb kori meghódításának történetében. Merthogy ez folyamatosan napirenden van, elég csak arra az izraeli magánszondára gondolni, ami idén áprilisban kísérelt meg leszállni az égitest felszínén, ám végül becsapódott a Hold felszínébe. Dicsőség azonban ez így is, egy kis nemzet is bebizonyította, hogy nem csak a nagyok játéka a Holdra szállás.

A magyarok is szeretnének így vagy úgy a Holdra jutni. A Puli Space Technologies 2010-ben alakult magyar önkéntesekből. Részt vettek a Google Lunar X Prize versenyén, ahol a feladat az volt, hogy a Holdra juttassanak egy olyan szerkezetet, amely sikeresen leszáll, és legalább 500 métert megtesz, miközben felvételeket készít, és azokat eljuttatja a Földre. Ugyan a versenyt egy éve eredmény nélkül lezárták, a magyarok nem adták fel, és Puli nevű holdjárójukkal azóta is kísérleteznek: az űrhajó, amely elszállítja a Pulihoz hasonló szerkezeteket, úgy néz ki, 2021-ben mégis elindul. Pedig a Hold nem valami vonzó hely, légkör hiányában nincs rajta levegő, viszont az extrém sugárzásból és a meteoritok záporából jócskán kijut, egyszer rendkívül hideg van, máskor iszonyú forróság. Mindennek tetejébe pedig ott van a nagyon finom holdpor, ami mindenbe beleeszi magát. Többek között a Pulinak ezeket az extrém körülményeket is bírnia kell, ha tenni akar egy kört a Holdon. Sajnos azonban nem fog tenni. Ez a Puli legalábbis biztos nem. Túl nehéz, túl nagy, s egyelőre pénz sincs rá. Az utazás a Holdra nagyon drága: kilónként 1,2 millió dollár. Ahhoz, hogy a Puli űrhajó kompatibilis változata elutazhasson, közel hárommilliárd forint kellene.