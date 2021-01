A pusztacsói SMA-s kisfiú, Noel pénteken megkapja a gyógyszert

Amiről múlt héten még feltételesen beszélt dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az mostanra bizonyossággá vált: az SMA II-es betegségben szenvedő Horváth Noel megkapja a gyógyszert, ami megállítja állapotának romlását.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szombathely országgyűlési képviselőjét Noel édesapja, Horváth Szilárd hívta a hírrel: írásbeli értesítést kaptak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, hogy pénteken jut hozzá kisfiuk az állapotfenntartó kezeléshez. A levélben az is szerepel, hogy a végleges megoldást jelentő, több mint 600 millió forintba kerülő beavatkozást is megkaphatja Noel – a genetikai vizsgálat szerint ugyanis alkalmas annak fogadására. A szülők most adják be a kérelmet – erről is beszámolt Hende Csabának az édesapa.

Kapcsolódó cikkek: