A reformációt ünnepelték az elmúlt napokban a reformátusok és az evangélikusok

Az Őrségi Református Egyházmegye közös reformáció emlékünnepi istentiszteletét tartották tegnap az őriszentpéteri református templomban. Ezt megelőzően a szombat­helyi evangélikus templomban, a reformáció napján, október 31-én emlékeztek meg a reformáció kezdetéről.

Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció elindítója a hagyomány szerint 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vár­templom kapujára. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja. Gregersen-Labossa György lelkész Pál apostol Korinthusbeliekhez írt levelét idézte Szombathelyen: „Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül…”

Őriszentpéteren a vasárnapi istentiszteleten meghívott volt a református egyházmegye mind a 17 gyülekezete, a kisebb helyekről négy-öt fő jött, Szombathelyről harmincan busszal, és mivel Zala megye egy része is idetartozik, a zalai­ak is képviseltették magukat. Sőt a határon túlról is jöttek az ünnepre, Szlovéniából és az Őrvidékről, ahol Felső­őrön van a gyülekezet. Zsúfolásig megtelt a 250 főt befogadni képes kis templom. Középen a Vas megyei lelkészek, a helyi presbiterek foglaltak helyet. Major Lehel, a helyi gondnok üdvözölte a híveket, majd Szakál Péter mondott esperesi köszöntőt.

Másfél évtizede fogalmazódott meg a gondolat, hogy ne csak gyülekezetenként emlékezzenek meg a reformáció napjáról, hanem gyűljön össze az egyházmegye mindig máshol, hogy a „zsúfolt templomokban együtt éljék át az ige igazságát”. Az évek során sok kis templom, de még kultúrház is adott otthont az ünnepi istentiszteletnek. Tavaly a kőszegi vár lovagtermében találkoztak, jövőre pedig Kercaszomor lesz a házigazda. Az istentiszteleten megemlékeztek Luther Mártonról és Kálvin Jánosról, akiknek volt bátorságuk megküzdeni azért, amiben hittek, és feltették a kérdést: mit jelent nekünk ma az egyház, ahol a közösség szíve melegét érezheti mindenki, és vonzani igyekeznek a családon kívül állókat is?

Az ünnepségen Lentulai Attila nyugalmazott esperes hirdetett igét, Jakab Bálint lelkész a református identitásról tartott előadást, és Méreiné Horváth Mária csellóművész muzsikált.