A régészeti parkban be lehet járni a korhűen felépített épületeket

Érdemes bakancslistára venni a nyáron a Bécstől keletre fekvő, a Duna mellett, a szlovák és a magyar határ közelében található régészeti lelőhelyet, amely a közép-kelet-európai régió legnagyobb régészeti lelőhelyének számít.

Carnuntum Felső-Pannónia fővárosa volt a Római Birodalomban: a régészeti lelőhelyen több tíz éve zajlik feltárás, közben azonban a látogatók is felfedezhetik a régészeti parkot. A koronavírus-járvány miatt június 1-jével nyithatott újra a hely, amely újítást is bevezetett: már nemcsak angol és német nyelven, hanem immár magyarul is kalauzolják a turistákat a parkban – közölte az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató a magyar nyelvű honlapján.

A régészeti parkban nemcsak az ásatás során előkerült tárgyakat lehet megtekinteni, hanem be lehet járni a korhűen felépített, helyreállított épületeket is, amelyekben a látogatók megismerkedhetnek a római kori emberek életével: mindennapjaival és ünnepeivel egyaránt. A Szabadtéri Múzeum, a Pogány-kapu, a katonai tábor, a bad deutsch-altenburgi amfiteátrum, a régészeti múzeum egészen november közepéig fogadja a látogatókat.