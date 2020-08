A rendőrök egy jó kávéval várták az érdeklődőket Kőszegen

Kettős akcióval várta a rendőrség a város lakóit az egyik szupermarket parkolójában pénteken délután. A Police Caféban, akinek kedve tartotta, egy jó kávé mellett beszélgethetett el a hivatásosokkal, akik egyúttal BikeSafe-­regisztrációt is végeztek.

Varga Sándor rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának kiemelt főnyomozója úgy látja, hogy az emberek nem szívesen mennek be a rend­őrségre, ezért ők azok, akik kimennek hozzájuk. A rendőrség kisbuszában, azaz a Mobil Bűnmegelőzési Centrumban tegnap délután 12 és 16 óra között várta kolléganőjével, Németh Andrea rendőr őrnaggyal az érdeklődőket. Mint mondja, a Police Café rendszerint a bevásárlóközpontok parkolóiban felállított Mobil Bűnmegelőzési Centrumban várja az embereket, ahova a rendőrök kiviszik azokat az általuk fontosnak és biztonságosnak tartott eszközöket, amelyek mindenkinek nagy segítségére lehetnek a vagyonvédelemben. Minden kitelepülésre viszik magukkal mobil kávéfőzőjüket, így a felnőtteket egy kávé, a gyermekeket pedig egy kakaó mellett várják egy jóízű és tartalmas beszélgetésre.

Nyáron a legnépszerűbb témák a biztonságos külföldre utazás, valamint a házak, lakások betörők elleni védelme. Ezeken felül mindig sláger a kerékpárvédelem, ezért jellemzően nagy sikere van a BikeSafe-regisztrációnak. Tegnap talán a rekkenő hőség fogta vissza némileg a kerékpárosokat, de azért így is akadtak szép számmal érdeklődők. – A legtöbben az újonnan vásárolt kerékpár adatait maximum másfél évig őrzik meg, így ez után az idő után, ha bármi történik a drótszamárral, nem tudja hol visszakeresni az adatait – tudjuk meg Varga Sándortól. A regisztrációs folyamat egyébként annyiból áll, hogy a rendőrség munkatársai felveszik az adatokat, majd lefényképezik a vázszámot, amit feljegyeznek egy kártyára – ezzel tud lopás esetén a tulajdonos a rendőrséghez fordulni –, valamint matricát is adnak hozzá. Végül a Bike­Safe adatbázisába regisztrálják ezeket az adatokat. Így ha bármi történik a kerékpárral, azt mind az interneten, mind a rendőrség honlapján tudják körözni. Ezáltal egyszerűbben ellenőrizhetők lesznek az interneten árusított kerékpárok. Katona Szilveszter is regisztráltatta kerékpárját: fontosnak tartja, hogy a viszonylag nagy értékű biciklije benne legyen a nyilvántartásban – ugyanis ha ellopják, így legalább a körözést ki tudják rá adni.

Az akció a jövő héten folytatódik: kedden Szombat­helyen, majd Vasváron várják hasonló akciókkal a települések lakóit.