A repcelaki Linde műszaki igazgatóját kérdeztük a bobai szén-dioxid-szivárgás hátteréről

A vasúttal és a katasztrófavédelemmel való kommunikáció javítását tűzte ki célul a Linde Gáz Magyarország Zrt. a június 21-én történt bobai eset kapcsán, amikor cseppfolyós szén-dioxid szivárgott egy tartálykocsiból.

A cég a hazai szénsavtermelő vállalatból nőtte ki magát. Mindennapi bevett gyakorlatuk a veszélyes áru szállítása vasúton vagy közúton, ami megfelel a biztonsági előírásoknak. A szén-dioxidot mélyhűtött, cseppfolyós formában tartálykocsikban viszik; előfordulhat, hogy a közlekedés során felmegy a beltéri nyomás, ami csak ritka esetben teremt hasonló helyzetet. Amennyiben a nyomás elér egy bizonyos szintet, az úgynevezett biztonsági szelepen keresztül távozik a felesleges nyomás gáz formájában.

– A bobai vasútállomáson álló szerelvény négy kocsijának egyikéből szivárgott a szén-dioxid, de mindössze 120-150 kilogramm lépett ki a biztonsági szelepen keresztül. A kritikus mennyiség, amely környezeti katasztrófát okozna, 15-20 tonna lenne – tájékoztatott Tóth Attila műszaki igazgató.

– Ha időben, közvetlenül szólnak az állomásról, azonnal elmondtuk volna, hogy ez mekkora veszélyt jelent, de minket már arról értesítettek, hogy nem is csak azt az egy kocsit, de az egész szerelvényt visszairányítják Répcelakra. Sem a vasúti menetirányításnak, sem az önkéntes tűzoltóknak, sem a lakosságnak nincsenek arról ismeretei, hogy mit jelent, ha a vagon bármely állapota miatt szivárog a szén-dioxid, ezért túlreagálták a riasztást, nem volt katasztrófaveszély.

– A biztonsági szelepnek az a funkciója, hogy kiengedjen, ha túlnyomás lép fel. Műszakilag rendben volt a tartálykocsi. A cégünk kezdeményezni fogja a vasúti dolgozók és az önkéntes tűzoltók vegyvédelmi oktatását, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a megfelelő értesítési láncon keresztül, ha veszélyes áruval találkoznak. A katasztrófavédelemmel vannak közös gyakorlataink a telephelyeinken, így Répcelakon is, de hasonló esetre vonatkozó nem volt, úgyhogy elhatároztuk, hogy a cseppfolyós szén-dioxid szivárgására is teremtünk szimulációs, gyakorlatra alkalmas helyzetet. A honvédelmi irányító törzs nálunk is szolgált a Covid–19-járvány idején, vagyis a Linde is a hazai ipar egyik meghatározó vállalata, fontos számunkra a vasúttal és a katasztrófavédelemmel való jó együttműködés és kommunikáció.

Amikor a cseppfo­lyós szén-dioxidot szállító négy tartálykocsit visszairányították Répcelakra, a cégnél azonnal átnézték a szerelvényt; megállapították, hogy tolatáskor történt egy kisebb ütközés, ezért nyílt ki a biztonsági szelep. Szeretnék megnyugtatni a bobai lakosságot, hogy sem emberélet veszélyeztetése, sem környezeti katasztrófahelyzet nem volt. A bobai és a kamondi önkéntes tűzoltókat is meg fogják keresni, akik a műszaki mentést végezték, hogy számukra ingyenes oktatást kínáljanak és a munkájukhoz szükséges felszerelést adományozzanak.

