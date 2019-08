A ribizlis Cassis a karnevál tortája

Hatodik alkalommal választották meg a karnevál tortáját: az idén egy fekete ribizlis-túrós kreáció, a Cassis fantázianevet viselőt ítélte a szakmai zsűri a legjobbnak. Az édesség egy patinás szombathelyi cukrászdában dolgozó cukrászé, Varga Ádámé, aki a fekete ribizli latin nevét adta tortájának.

Profi és hobbicukrászok mérik össze tudásukat évről évre a Karnevál tortája címért: az idén kilenc jelölt közül került ki a győztes alkotás. A jelentkezők a megye több településéről érkeztek, ám döntő többségben szombathelyi műhelyek nevezték be kreációikat a megmérettetésre. A kilencből négyen visszatérői a megmérettetésnek. Mészáros Gábor cukrászmester, a verseny egyik szervezője elmondta, az értékelés szempontjai hasonlóak az országtorta zsűrizéséhez: itt is az íz a legfontosabb, a második helyen a megjelenés, a harmadikon az állag, mert népszerűek a rágható, könnyű krémes dolgok, ezek is hozzátartoznak az ízélményhez. Az emberek nagy része a szaglásával is kóstol, ezért az illat is fontos, továbbá pontozták a karneváli jelleget is.

– A római jelleg leginkább a torta nevében jelenik meg. Nemzetközi trend, hogy egyegy versenynél egyre kevésbé próbáljuk megkötni a versenyzőket, nincs kötelező íz – emelte ki a cukrászmester. A Tóvendéglőben megtartott tortaversenyen szakmai és diákzsűri is értékelte a tortákat, végigkóstolva minden édességet. A szakmai zsűriben Hujber Kálmánné, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium cukrász szakoktatója, Somogyi Miklósné, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara etikai bizottságának tagja, Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Selmeczi László, a Magyar Cukrászok Országos Ipartestületének ügyvezetője, Ipacs Balázs, cukrászmester, az Ország tortája verseny harmadik helyezettje – és Tóth Norbert cukrászmester, az Ország tortája verseny győztese foglalt helyet. Versenyzőként pedig jelen volt a második helyezett szombathelyi cukrász, Dezse Gergő is. Az eredményhirdetés előtt az országos versenyen dobogós tortákat is megkóstolhatták a versenyzők és a zsűri tagjai.

Sziber Máté diákpolgármester és Németh Csenge Borbála diák-alpolgármester is a meghívott vendégek soraiban foglalt helyet a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium négy diákja – szintén zsűrorok – mellett.

A diós, az almás, a citromos, az áfonyás ízek kavalkádja mellett dekoratív édességek közül kellett kiválasztani a zsűrinek a leginkább tetszőt. A befutó végül Varga Ádám Cassis nevű tortája lett, a második helyezett lett Pál Judittól Cézár koronája, a harmadik Bangha László Római frissítője.

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofi t Kft. ügyvezetője beszélt a díjazásról. – A Karnevál tortája cím elsősorban erkölcsi elismerés, de díjat is kap az első helyezett: a Savaria Történelmi Karnevál első napján, pénteken veheti át.