A roma holokausztra és Németh Tibornéra is emlékeztek Bükön

A közös hatszáz év építőiről és rombolóiról is szólt Székely János megyés püspök a büki roma holokauszt megemlékezésen hétfőn délután.

Egyperces, néma felállással kezdődött az idei roma holokauszt megemlékezés Bükön: a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elhunyt elnöke, Németh Tiborné Rozika emlékére. Munkáját méltatta dr. Horváth Réka, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jogásza és Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője. Két cigány asszony alakját idézte fel, akik hatással voltak rá: az egyik gyermekkora „Katinéje”, a másik Rozika volt.

– Az emlékezés szomorú, de fontos. Ha nem beszélünk róla, elfelejtjük – fogalmazott Halál Ákos, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főtanácsadója.

– Nem felejtjük el soha, ezt mindig elmondom. Elmondom most is, mert kötelességünk nekünk, a holokauszt második generációjának – mondta Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke. Ő is megemlékezett Rozikáról, ahogy dr. Németh Sándor, Bük polgármestere, aki felhívta a figyelmet arra, hogy méltó környezetben koszorúzhatnak, hiszen a megújult templomparkban áll a roma holokauszt emlékműve.

– A közös hatszáz évnek vannak építői és vannak pusztítói, rombolói is – kezdte dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke. Felidézte, hogy hatszáz éve érkeztek Magyarország területére cigányok, a nyugat-európaival szemben békés háromszáz évnyi együttélés helyszíne volt az ország. Aztán Mária Terézia uralkodása hozott változást, majd a sok feszültség a második világháborúban fokozódott. Áldozatokat sorolt a püspök és hősöket is. – Ma is vannak építői a tiszteletnek és vannak építői a pusztításnak. A jövő csak úgy képzelhető el, ha cigányok és nem cigányok együtt építjük ezt a közös hazát – zárta gondolatait a püspök.

Mindennapjaink közösek voltak és azok is maradnak – mondta Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

– Emlékezni kell a rémtettekre. És ha máskor nem, akkor most emlékeztessük magunkat, hogy a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben legyünk éberek. És az ilyen emlékezéseken legyünk többen – hallhatták Szirmai Istvántól, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság osztályvezető­jétől.