A saját iskolájukban győztes kilencedikesek versenyeztek – Városi Gólyaavató 2019 (Fotógaléria, Videók)

Feladatokkal tarkított, versenyre épített rendezvény volt a tegnapi városi gólyaavató, még inkább a csapatösszetartásról, az őszinte lelkesedésről és a zabolátlan jókedvről szólt.

Több száz középiskolás szurkolt, izgult, szerepelt tegnap az Agora – Művelődési és Sportházban a városi gólyaavatón. Keltsék életre a meséket, ezt a feladatot kapták kilenc köznevelési intézmény kilencedikesei, akik a saját iskolájukban megnyerték a gólyaavatót. Előre húztak mesetémákat, mint a Mézga család meséje, a Hupikék Törpikék, Frédi és Béni vagy a Micimackó, arra fűzték fel háromperces kreatív táncos-zenés produkciójukat, plakáttervüket és arra alapozva gondoltak ki menüt. A csapatok már 15 órakor megérkeztek a helyszínre, időben érkező szurkolóik pluszpontokat szereztek nekik.

Mindegyik iskola kitett magáért: a Horváth Boldizsár szakgimnazisták például hatalmas pöttyös kartonból kaput gyártottak – azon keresztül vonult be Mickey és Minnie, Plútó és Daisy és Donald kacsa. Mickey egér fejét formázta a desszertjük, hot dogot és limonádét is kínáltak mellé. Mentorok készítették fel az osztályukat, ahogy a többi iskoláét is, az elmúlt három hetük jobbára a készülésről szólt, tudtuk meg Zsigrai Hannától és Bedi Dominiktől. A kanizsaisokat a 9. C-sek képviselték: a Micimackó-mese alapján készült a csokitortájuk, a plakátjuk. Az ötfős zsűrit Szombathely diákpolgármestere és diák-alpolgármestere fogadta. Unger Patrik diákpolgármester annyit kívánt: mindenki adjon bele mindent, győzzön a legjobb csapat.

Dr. Puskás Tivadar polgármester azt üzente a fiataloknak: játszani a legfontosabb dolog a világon. Tanuljanak sokat, és hozzák haza a tudásukat Szombathelyre. Csány Péter, a Szent Kvirin Szalézi Plébánia igazgatója először volt zsűritag a gólyaavatón. – Örömmel és kíváncsisággal jöttem. Érdekel a gyerekek kreativitása, beleélési képességük. Az egyéniségüket, személyiségüket, a csapatmunkájukat figyelem majd – mondta. Vetélkedők zajlottak tegnap délután a sportházban, a háttérben fejtörők, feladatok gondolkodtatták a középiskolás osztályokat – himnuszt kellett írniuk adott szavakat felhasználva, a Szentháromság-szobornál közösen énekelték a Micimackó-dalt, és egy autót is meg kellett találniuk, hogy az oldalára írt kérdésekre válaszolni tudjanak. Lapzártánkig nem született végeredmény a helyezettekről.

A résztvevő iskolák műsorai: