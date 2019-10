A Sárvár is folytatta menetelését a kézilabda NB II-ben

Az NB II-es női kézilabda-bajnokságban folytatta kiváló szereplését, ismét győzött a Bük és a Sárvár, a Celldömölk pedig megyei rangadót nyert Körmenden.

Körmendi DMTE–Celldömölki VSE-Vulkán fürdő 21-31 (12-18). – Körmend, 70 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Józsa-Bőhm, dr. Csupor.

Körmend: Dudora – Rábai 1, Huszár 4, Zsiga 2, Török 2, Csépke 1, Herczeg 5. Csere: Anek (kapus), Őri, Horváth D. 1, Szalai, Somlai 1, Kiskós 3, Varga, Bokor 1. Edző: Kiskós Kitti, Varga Andrea.

CVSE: Tömő – Szomorkovits L. 12/8, Freiberger 5, Füzfa, Szecsődi 2, Bagics 2, Győrff y. Csere: Szomorkovits A. 9, Balogh V., Geiger, Kazári 1, Szalai, Marton, Giczi. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

Mindkét csapat szerette volna megszerezni első pontjait a bajnokságban. A vendég határozott, lendületes játékkal kezdett (4. perc: 1-4), majd felváltva estek a gólok (16. perc: 7-8). Ezután azonban a jóval rutinosabb játékosokkal felálló celldömölkiek egy 5-0-s sorozattal jelentős előnyre tettek szert (30. perc: 12-18). A második játékrészben is könnyedén lőtte góljait a vendég, egyre nőtt a különbség (39. perc: 15:23). A hazai gárda továbbra is bizonytalanul, sok hibával játszott, amit a vendégcsapat gyors, könnyű gólokkal büntetett, végül megérdemelten győzelmet aratott (49. perc: 17-27).

Varga Andrea: – Már harmadik mérkőzésünkön kaptunk 30 gól felett az ellenfelünktől, ami a védekezésünk puhányságát mutatja. Fiatal csapatunknak meg kell tanulni, hogy nemcsak támadásban, hanem védekezésben is futni kell. Salamonné Csótár Adrienn: – Már nagyon vágytunk a győzelemre, kellett ez a siker – de meg is dolgoztunk érte! Gratulálok a csapatnak! Büki TK–Győri Audi ETO KC U22 38-29 (18-11). – Bük, 130 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Ihász, Papp. Bük: Büki – Szuhogyi 14, Szabó N. 3, Guttyán 5, Szabó R. 4, Cseledi 3, Baranyai 3. Csere: Szalai N. (kapus), Gősi 1, Schuszter 1, Kelemen 2, Marton, Bősze, Megyeri 1, Tóth B. 1, Kovács D. Edző: Bölöni Roland. Jól kezdett a Bük, azonnal magához ragadta az irányítást. A lelkes, fi atal ETO azonban egyenlített (3-3). A folytatásban a hazai csapat fokozta a tempót és a szünetre már hétgólos előnnyel vonulhatott. Fordulás után a Bük végérvényesen el akarta dönteni a mérkőzést, ennek megfelelően védekezett és támadott. A vendégek már csak a súlyos vereséget próbálták elkerülni. A hazai csapat magabiztosan győzött, és továbbra is százszázalékos, négy forduló után vezeti a tabellát. KK Ajka–Sárvárfürdő Kinizsi 24-39 (12-21). Ajka, 60 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Dáné, Gyimesi. Sárvár: Varga Á. – Peitli 4, Jenőfi 7/2, Doncsecz 10/3, Soós 1, Cser 8/2, Szemes J. Csere: Jurik, Bokor (kapusok), Vajda 7, Horváth E. 1/1, Gerencsér 1. Barabás, Dávid, Marton, Farkas L. Edző: Farkas Veronika. Az 5. percig az Ajkánál volt az előny. Ezt követően a Sárvár szigorított védekezésén, támadásban gyors, látványos akciókkal átvette a vezetést, az első játékrész hajrájában pedig egy 7-0-s szériával gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Szünet után a Kinizsi sokat cserélve is tudta növelni a különbséget a végére az erejével teljesen elkészült Ajkával szemben.