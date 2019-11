A sárvári horgászok is fát ültettek

Huszonöt fát ültettek el a sárvári horgászok és civilek a Téglagyári tó mellett. Az akcióval a viharban megsérült fákat is pótolták. Nem is akarják abbahagyni a faültetést: ez volt az első, de nem az utolsó alkalom.

A Sárvári Kinizsi Horgászegyesület is csatlakozott a városban a faültetéseket szervező civil közösség akciójához, és november 17-én délelőtt elsőként 25 meggy-, nyír-, kőris-, éger- és hársfát ültettek el a téglagyári tó mellett. A korábban vihar által megrongált fák pótlásáról is gondoskodtak ezzel, s a környezetvédelemért is szívesen tesznek – számolt be Tóth Lajos horgászegyesületi elnök.

Hozzátéve, hogy a tó kezelőiként a faültetést folyamatossá kívánják tenni, mivel a környék a gyógyhely része, ezért kiemelten fontos fejlesztési területe a városnak. A faültetők között volt Kondora István polgármester is, aki nagyon jó kezdeményezésnek tartja a faültetési akciókat a civil szervezetek, önkéntesek kezdeményezéséből, de állami programok szintjén is.

– A város már több mint egy évtizede foglalkozik koncepció szintjén a faültetés és -pótlás kérdésével. Így még nagyobb lépéseket tehetünk a környezet és klímavédelem érdekében – jelentette ki Sárvár polgármestere.

Az eseményen részt vett a Sárvári Apiarius Mézlovagrend is, melynek vezetője, Erős György megköszönte, hogy a telepítés során olyan fajtákat választottak, amelyekből a méhek is mézet nyerhetnek.