A sárvári katolikus iskola új intézményszárnyát tegnap áldották meg

Közel kétmilliárd forintból készült el a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola új épületszárnya. Az avatási és felszentelési ünnepségen részt vett dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere és dr. Székely János, a Szombathelyi Egyház­megye püspöke is.

A Szent László Katolikus Általános Iskola új épületrészének avatási és felszentelési ünnepségén több egyházi és közéleti szereplő mellett jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, Harangozó Bertalan kormánymegbízott, dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök és Kondora István polgármester. A jelen­lévőknek a tanulók kulturális és sportműsort adtak.

Az 1889 óta működő iskolát – jogelődjének dr. Kásler Miklós is tanulója volt – 1996-ban vette át a katolikus egyház azzal a céllal, hogy a városban is legyen keresztény szellemű oktatás. A több mint háromszáz diák nevelését szolgáló ingatlanegyüttes megérett a felújításra, és a mai kor oktatási követelményeinek is meg kell felelnie. Az iskola nevelési irányának megszilárdítása céljából Wimmer Roland városi plébánost a katolikus oktatási központ iskolalelkészévé és püspöki biztosává is kinevezték.

A háromezer négyzetméteres teljes alapterület harmadát foglalja el új iskolai szárnyban a sportcsarnok. Emellett a háromszintes épületben helyet kapott számítástechnikai, nyelvi, fizika-kémia és művészeti szaktanterem is. Az építkezés kezdetén a feleslegessé vált helyiségeket lebontották. Az új ebédlőt és a kápolnát a központi épület mellett alakították ki szintén az új épületben. Az intézmény megvásárolta a szomszédos ingatlanokat, mert a helyszűke miatt csak itt fért el a szabad­téri sportpálya és játszótér.

– Eddig egy százéves és száz négyzetméteres torna­termünk volt, ami a mindennapi testnevelés bevezetésével nem volt elegendő a tanórák megtartására. Azóta többször felvetődött az intézmény bővítésének gondolata, ám a tervek álmok maradtak mindaddig, amíg a kormányzat több mint egymilliárd forintos támogatása meg nem érkezett. Ehhez az egyházmegye szinte ugyanannyi saját forrása kellett még, hogy megvalósulhasson az új iskolai szárny – idézte fel a bővítés előzményeit Ördög Tibor, az iskola igazgatója. Megköszönve mindenki segítségét, amely nélkül nem jöhetett volna létre a katolikus iskola teljes megújulása.

– Sokan kérték rendíthetetlen szorgalommal, hogy vegyek részt az avatóünnepségen, most az ő örömüknél csak az én örömöm nagyobb, hogy itt lehetek – kezdte beszédét Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. – A katolikus iskolákat azért kell fejleszteni, mert itt nem fogynak, hanem egyre többen vannak a magyar gyerekek. A kormány az elmúlt időszakban 400 milliárd forintot fordított iskolák, uszodák építésére és modern taneszközök beszerzésére – szögezte le a miniszter.

– Az emberi életnek a célja az, hogy szeretetben éljenek és humanizálják az ösztönei­ket, törekedjenek a szépre, a jóra. A kultúránkban ez a folyamat teljesedett ki, hiszen tudja az ember, hogy mi végre vagyunk itt a földön. Ebből a gondolati körből nőtt ki az iskolarendszer. A keresztény oktatás azért különbözik az összes többitől, mert nem kizárólag ismereteket közvetít, hanem az ismeretek mellett a világmindenség értelmét és célját s azt, ami azon túl van. Ezt adja át az újabb és újabb nemzedékeknek azokkal a kultúrkincsekkel és gondolatokkal együtt, amit az emberiség évezredek alatt felhalmozott. Nagy öröm tehát, hogy ez az iskola is működik, és tiszta szívből kívánom, hogy ebben a szellemben nevelkedjenek és éljenek a diákjai – szólt beszédét zárva dr. Kásler Miklós.

– A bővülés és a szépülés az egyházi iskola küldetése. Az itt tanulók szeretetet és önzetlenséget tanuljanak, később pedig adjanak és alkossanak – hangsúlyozta dr. Székely János megyés püspök az épület megáldásakor. Felidézve egy saját emlékét, hogy még biológiaórán is a Teremtés tiszteletét tanulta maga is annak idején.

– Sokan nem így gondolkodnak, azonban az önmegvalósítás és az értéksemlegesség idején is a célunk egy egészséges és boldog nemzet építése – emelte ki dr. Székely János püspök.