A Savaria Múzeum kiállítótere volt a honismereti szakmai találkozó helyszíne

Könyvbemutatókkal színesítették a 26. Megyei Pátria Napot, amelyet a Savaria Múzeumban rendezett a Vas Megyei Honismereti Egyesület szombaton.

A pátria nap „megyei barangoló” jelleggel vándorol a települések között, volt már Szombathelyen, Ikerváron, Jánosházán, Iváncon, Rábagyarmaton is, és most visszatért a megyeszékhelyre, a honismereti év záróeseménye ez.

– A szakmai találkozón bemutatjuk a honismeret legutóbbi eredményeit. Figyelemmel kísérjük a megyében születő munkákat, és kapunk ajánlásokat a levéltártól és a könyvtártól is. Idén a tematikát a Savaria Múzeum „Aranykor” tárlata adta, fontos volt, hogy ez legyen a pátria nap helyszíne, hogy az egyesületi tagok lássák a kiállítást – mondta Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke. – Ez a kulissza ahhoz, hogy átérezzük, egy-egy település történetében milyen sajátosságok vannak.

Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója a „Múzeumok a helyismeret/helytörténet szolgálatában” című előadásában a Savaria Múzeum példáját és gyakorlatát mutatta be. Egy új szemléletű múzeumi tevékenységről beszélt: a kiállításpolitikába, a gyűjteménygyarapításba, a közművelődési tevékenységbe milyen újszerű módokon lehet bekapcsolni a múzeumi értékeket. Szakmai nyitásuk eredménye, hogy megtöbbszöröződött a látogatók száma. Dr. Katona Attila egyetemi docens, az ELTE SEK tanszékvezetője Korok, települések, alkotó egyéniségek címszó alatt azt fejtette ki, hogy más-más településeknek máskor van az aranykora, különböző időszakokra esik a fejlődés, a virágzás, és mindenhol megvannak a történetet meghatározó személyiségek.

A könyvbemutatók sorát Répcelak város monográfiája nyitotta Szabó József polgármester ismertetésével. Hangsúlyozta: a kötet helyi identitást meghatározó mű, és minden répcelaki megkapta. Prof. Dr. Csapó Tamás ny. főiskolai tanár kifejtette: közel negyven ember összehangolt munkája volt szükséges a könyv megszületéséhez. Talabér Lászlóné „Nevét egy nemzet hordozza ajakán” – Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért című könyvét Molnár Piroska könyvtárigazgató mutatta be, kiemelve, hogy tíz éve működik a városban a honismereti klub, amelynek vezetője, és azóta virágzik a helytörténeti kutatómunka. A kőbe vésett emlékezet – A Nagy Háború emlékhelyei Vas megyében című képes albumról Jagadics Péter nyá. alezredes és a társszerző, Benkő Sándor, a Sárvári Fotóklub elnöke beszéltek. A 775 éves Körmend jubileumi köteteiről szólva Mecsériné Doktor Rozália könyvtárvezető azt is elmondta, hogy ezek azt is megmutatják, miért szeretjük a várost, ahol élünk. Móricz Péter múzeumvezető a Körmend régi épületei könyv céljaként nevezte meg, hogy egy kötetben akarták összefoglalni azokat a jellegzetes házakat, amelyek ma is meghatározzák a városképet.

Végül köszöntötték és méltatták a honismeret idei kitüntetettjeit. Átadták a Vas Megyei Honismereti Egyesület Szülőföldért díszoklevélét Dr. Vörös Ottónak a nyelvészeti emlékek kutatásáért, ugyanezt kapta Tóth Kálmán a múzeumpedagógiai munkájáért, de betegsége miatt később veszi át az oklevelet. A Honismereti Szövetség emléklapját Bognár Miklósné (Körmend), Németh Tibor (Celldömölk), Prófusz György (Vassurány) érdemelte ki.