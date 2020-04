A SCHOTT Hungary Kft. nem csak a dolgozókat, hanem azok családját is támogatja a járvány idején

A cég felkészült minden lehetséges helyzetre. Többek közt a fertőtlenítőszert maga állítja elő, továbbá a dolgozók fejenként 8 mosható szájmaszkot és kézfertőtlenítőt is hazavihettek.

A lukácsházi gyár, gyógyszeripari csomagolóanyagot előállító vállalat, 25 éve van jelen megyénkben. Napi 7 millió csomag gyógyszerhez gyártanak ampullát, karpullát, üvegcsét. A kormány által meghatározott stratégiai cégek bővített várakozólistáján szerepel. A cég gyárigazgatója, Vizi Balázs osztotta meg velünk a koronavírus járvány gyárra gyakorolt hatásait, illetve az annak következtében hozott intézkedéseket.

„Az emberi egészség a legfontosabb”

A cég vezetője elmondta, hogy mottójuk „az emberi egészség a legfontosabb”, ami ebben a helyzetben különösen igaz. Már az első pillanatban bevezettek minden olyan megelőző intézkedést, hogy a termelés zavartalanul működhessen tovább. Többek közt szociális szabályokat hoztak létre: megfelelő távolságtartás, kézfogás mellőzése, megbeszélések online térben tartása, továbbá külső cégeket, auditorokat nem engedtek be a gyár területére, és természetesen az összes utazást lemondták. A fertőtlenítések gyakoriságát növelték. Van olyan terület, ahol óránként fertőtlenítenek. Saját laboratóriumukban kétezer liter fertőtlenítőszert készítettek, így saját magukat el tudják látni. Az áruforgalmat végző személyek védőfelszerelésben, a sofőröktől távolságot tartva hajtják végre a rakodásokat, a papírmunkát.

A munkavállalók 8 darab többször használható maszkot, illetve 2 és fél dl kézfertőtlenítőt vihettek haza, hogy a vállalat ne csak őket, hanem családjukat is védje, támogassa.

A gyárigazgató megosztotta velünk, hogy számukra nagyon fontos a kommunikáció, így minden héten több videóüzenetet küld a dolgozóknak, amit e-mailen, illetve a kihelyezett kommunikációs eszközökön hallgathatnak, tekinthetnek meg a dolgozók. Ezzel is minimalizálják az emberi érintkezést.

Új világ tárult elénk

A szellemi dolgozók 70 százaléka otthonról végzi a munkáját. Vizi Balázs szerint természetesen így nehezebb működni, hiszen nehéz úgy dolgozni, hogy közben a gyerekek is otthon vannak. Ez extra feladatot ró minden dolgozóra. Ő őszintén hálás ennek a rétegnek is, mivel nem egyszerű feladatot végeznek nap, mint nap, ugyanazzal a teljesítménnyel, több energiát felhasználva, mint korábban. Ezt toleranciával lehet csak kezelni.

„Új világ tárult elénk, lassan megismerjük dolgozóink körüli családtagokat, ahogy egy-egy konferencia hívás során a háttérből segítséget kérnek az iskolai feladatokhoz, vagy elcsenik anyukájuk fejéről a fejhallgatót és komoly hangon közlik, hogy most már kérik anyukát vissza” – nyilatkozta.

Felkészültek minden lehetséges helyzetre

Kérdésünkre a cég gyárigazgatója elmondta, hogy a vezetők előre felkészítették a műszakvezetőket és a cég operatív csoportját a különböző vészhelyzetekre, hogy elkerüljék a kapkodást és a pánikot. A sok kommunikáció hatására, pozitív példaként említette, hogy a dolgozók felelősségteljesen, előrelátóan jelezték, ha a családjukban vagy a környezetükben találkozhattak akár küldföldről hazatérőkön keresztül, vagy saját utazásaik során koronavírus hordozóval és önkéntes karanténba vonultak. Átérezték, hogy nem csak magukért, hanem egy közösségért felelősek.

Március elején, amikor a kormány az első intézkedéseket hozta, nagyon nehezen lehetett átjutni a határon. Ezt természetesen a lukácsházi gyár is megérezte. Előrelátóan sokkal magasabb készletekkel dolgoznak, hogy az ilyen probléma ne okozzon gondot a termelésben. Többek közt volt olyan, hogy egy Németországból érkező kamion menetideje 15 óráról 33 órára nőtt. Szerencsére ugyanúgy tudnak működni, mint korábban. A betegségi százalék most egy kicsit magasabb, mivel már a legkisebb egészségügyi probléma esetén is otthon maradnak a dolgozók.

A cég maga intézi a munkavállalók bejárását, így a rendelkezések között szerepel az is, hogy ebben az időszakban több busz veszi fel őket, és egy sorban csak egy ember ülhet, megtartva az állam által meghatározott másfél méteres távolságot. A buszon és természetesen a gyárban is kötelezővé tették a maszkot, továbbá már a felszállás előtt önkéntes dolgozók ellenőrzik a testhőmérsékletet, illetve a gyár területén hőkamerát és lázmérő helyeket alakítottak ki.

A cég vezetősége véletlenszerű auditokkal ellenőrzi, hogy a dolgozók betartják-e az előírt szabályokat, büntetés helyett oktatással és bevonással igyekszik rávenni mindenkit, hogy vigyázzon a közösségre és a többi embertársára.

A koronavírus járvány idejére belső operatív törzset állítottak fel, naponta üléseznek, így fel tudnak készülni minden lehetséges helyzetre.