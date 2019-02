A segítő beszélgetés a szombathelyi lelkisegély-telefonszolgálat módszere

Országosan éjjel-nappal fogad hívásokat a lelkielsősegély-telefonszolgálat. A szombathelyi központban este 7-től reggel 7-ig tart az ügyeleti idő.

Harminchárom éve, 1986. január 16. óta működik a szombathelyi lelkisegély-telefonszolgálat. Több mint ötven önkéntessel kezdődött a munka, zömében szakemberek – pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés és egészségügyi munkatársak – sorából kerültek ki az akkori szombathelyi ügyelők. A segítségnyújtásnak ez az anonim fajtája korábban a Markusovszky kórház, 1994-től a Telehumanitás Szombathelyi Mentálhygiénés Egyesület égisze alatt működik. Az önkormányzat támogatásával áll a hívók rendelkezésére, és ad kapaszkodót ma is magányos embereknek, párkapcsolati, drog-, egzisztenciális problémákkal küzdőknek, pszichiátriai betegeknek vagy éppen azoknak, akikben megfogalmazódik az öngyilkosság gondolata.

– Éjjel-nappal ingyenesen tárcsázható a lelkielsősegély-telefonszolgálat vonalas és mobiltelefonról is a 116- 123-as számon. Országosan fogadjuk a hívásokat, de itt, a megyeszékhelyen 33 éve ugyanaz az ügyeleti időnk: este 7-től reggel 7-ig, mindig éjszaka dolgozunk. Mostanában változó a hívásfogadó operátorok száma. Folyamatosan toborzunk, de húsznál többen sosem vagyunk, pedig óriási szükség lenne önkéntesekre, hiszen állandóan nő a hívások száma – mondja Szabó Katalin egyesületi elnök, aki az indulás után öt évvel csatlakozott a szolgálathoz. Három éve 3500, két éve már 4800, legutóbb 6695 hívást fogadtak a megyeszékhelyen. Éjszakánként 20- 25 beszélgetés az átlag, főleg a középkorosztályhoz tartozó férfiak, nők, de gyerekek is tárcsáznak. Az ünnepek kiugróak: karácsonykor az érzelmi töltetű, magányosoktól érkező hívások a jellemzőek. A civil szervezet elnöke szociális munkás, azt mondja, benne még nem tört meg az elköteleződés 28 év alatt. De tud viszonyítani, és látja a társadalmi változást, hogy mennyire más most az emberek kapcsolatrendszere, a problémáik, mint korábban. – Az online világ átvette a hatalmat, nem beszélgetünk, nem fejezzük ki az érzelmeinket, sok család széthullik, és mint háttérbázis nem segíti az egyént a probléma megoldásban. Mások magánnyal, párkapcsolati gondokkal, egzisztenciális problémákkal küszködnek, azért telefonálnak. Van, aki azt mondja: „Nem ettem három napja, tudna csomagot küldeni?” És olyan is, aki kezdetben meg sem tudja fogalmazni, miért tárcsázott, azt kell átfordítanunk érdemi beszélgetésbe. Ha köznapi szóval élve telefonbetyárok keresnek, azt inadekvát szórakozó hívásnak nevezzük. Szeretettel, figyelemmel, empátiával, türelemmel próbáljuk a hívóval együtt megtalálni az adott problémára a megoldást. Hiszem, hogy hasznosak vagyunk, hiszen ha valaki telefonál, emberi hangot hall, kontaktust szeretne. Igaz, nem léphetünk kifelé, nem jelezhetjük a problémát más szervezetnek, de ezzel a hívót is védjük, az anonimitás erről is szól. Sohasem tudjuk, honnan érkezik a hívás, csak ha azt a hívó megosztja velünk. A hangunkkal operálunk, annak kell olyannak lennie, hogy elnyerje a hívó bizalmát. Nem mindegy például, hogyan köszönünk be. Az operátor sosem, csak a hívó fél kezdeményezheti a beszélgetés befejezését – oszt meg néhány szabályt a kuliszszák mögül a szolgálatvezető.

És hogy kiből lehet operátor, vagyis ügyelő? Huszonnégy és 65 év közötti, legalább érettségizett, empatikus, elfogadó nőkből, férfi akból.

– Aki nem képes elköteleződni vagy nincs alkalmassága, az hamar kisodródik. Az éjszakai munkavégzés újabb probléma lehet. Tavaly a két tréningen 21-en indultak, 11- en vizsgáztak, és nyolcan maradtak meg. De ők kitartanak. Százórás felkészítésük egy része önismereti tréning. Kitűnő szakember, egy volt telefonos operátor vezeti, aki tapasztalatból beszél az önkénteseknek. A speciális részben szituációs játékokkal megtűzdelve már mindarról szó esik, amivel a telefonban találkozhatnak a munkatársak, akik problémakatalógusok és szakmai anyag alapján vizsgáznak.

– Van köztünk informatikus, egészségügyi dolgozó és pedagógus is. Direkt tanácsot sosem adunk, csak együttérezve, beszélgetve, együtt keressük meg a megoldást a hívóval. Az ügyelők maguk részben szupervízióval töltekeznek havonta egyszer, de kinek-kinek a saját technikáját kell megtalálnia erre.

És a bónusz: aki önkéntesként dolgozik náluk, az személyiségfejlődésen megy át. A vezető azt mondja, kitűnő csapat az övék, amely sok nehézségen ment keresztül az utóbbi időben. Három éve köszönt el tőlük a szakmai vezetőjük, a szolgálat életre hívója, dr. Cseresnyés János főorvos.

– Olyan magasra tette a szakmai mércét, hogy nehéz azt követni, de nem szabad alább adnunk. Az ügyelet ellátását nem lehet félvállról venni. Amikor elfáradunk, de legalább egy ember hívása miatt hasznosnak érezhetjük magunkat, akkor mondjuk, hogy jó volt az ügyelet. Ezek a mi aranyalmáink.