Városnap táncgálával Körmenden

A Senior Néptáncegyüttes jubileumi kiállításával vette kezdetét Körmend Város Ünnepnapjának programsorozata a Városi Kiállítóteremben csütörtökön.

Hétszázhetvenhét évvel ezelőtt, október 28-án kapott városi rangot Körmend. Ennek az évfordulójáról emlékeztek meg most is. – A városi keretek megszületésével a települési kiváltságok és jogok birtoklása mellett lehetőséget kaptunk arra, hogy közösséggé váljunk, hogy nemzeti identitásunk mellett egy szűkebb, de legalább anynyira fontos helyi identitást is kialakítsunk az évszázadok során – hangsúlyozta Bebes István polgármester, aki rámutatott: sokan sokat tettek annak érdekében, hogy a város fejlődjön, köztük a tizenhat éve alakult Senior Néptáncegyüttes is – amit jól tükröz az őket bemutató tárlat. A hagyományokhoz híven a jeles napra ünnepi műsorral is készültek a szervezők.

Az eseményen adták át a városi elismeréseket is. Ezúttal a Körmend Város Érdekében Kifejtett Tevékenységért Díj Arany fokozatát két személynek adományozták. Meskó Józsefnek, aki 1977. november 9-én kezdett el dolgozni a körmendi önkormányzatnál, akkor még nagyközségi tanácson nyomdászként, ami aztán az idő előrehaladtával rengeteg új feladattal egészült ki. A hivatalnál töltött több mint négy évtized alatt több vezetővel is dolgozott együtt, a leghosszabb ideig a mostani polgármesterrel. Szenvedélye a sport, több évtizede aktív szervezője a helyi streetballfesztiválnak, évekig dolgozott a strandkosár- és strandfoci- rendezvényeken is.

Tavaly nyugdíjba vonult, azonban azóta is aktív. A másik díjazott László Zoltán, aki 1980 júniusában végzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-testnevelés szakán – és a kezdetektől nyugdíjazásáig dolgozott a Somogyi Béla Általános Iskolában. A mozgás, a sport gyerekkora óta meghatározó szerepet játszik életében. A Körmendi Football Clubnál játékosként, később edzőként több évtizedet eltöltött. Keze alatt számos fiatal szerette meg a labdarúgást, tanulta meg a tisztesség és sportszerűség fontosságát. Az eseményen külön köszöntötték dr. Gyürki László pápai prelátust, aki nemrég a körmendiek felterjesztése nyomán megyei kitüntetésben részesült.

Kiemelt képünkön: Bebes István polgármester méltatta a senior együttest bemutató tárlatot