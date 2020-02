A siker kulcsa egy tantárgy a szombathelyi Derkovits-iskolában

Egy friss kutatás szerint a magyarok kevesebb mint tizede tervezi személyi kölcsön felvételét a következő fél évben. Az is kiderül, hogy egyre többen és többet tájékozódnak, és csak végső esetben fordulnak hitelfelvételhez. A pénzzel bánni tudni kell – és ezt is lehet tanulni.

A hitelekkel kapcsolatos óvatosság oka lehet egyrészt, hogy tanultak a 2008-as válság idején bedőlt devizahitelek okozta nehézségekből, másrészt azóta felnőtt egy új generáció, amelynek tagjai talán már tudatosabban állnak a pénzügyeikhez. Ma már a Nemzeti Alaptanterv részét képezi a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatása, ám vannak intézmények, ahol NAT sem kellett hozzá. Ilyen a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola is.

– A 2013-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv is fejlesztendő területként jelölte meg a pénzügyi képzés fontosságát, azonban mi már 1998-ban, amikor iskolánk pedagógiai programja készült, kiemeltként kezeltük a területet. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek olyan képességeket szerezzenek meg, amelyeknek köszönhetően felnőttként érteni fogják a társadalmi, gazdasági változásokat, és ezekhez nagyobb eséllyel tudnak majd alkalmazkodni is – mondja Reichert Judit, az iskola igazgatónője.

Szombathely általános iskolái közül elsőként kezdtek el foglalkozni pénzügyi ismeretek átadásával. Boncz Balázstól, az iskola gazdálkodási és pénzügyi ismereteket oktató tanárától megtudjuk, kezdetben szakköri szinten foglalkoztak a tárggyal. Az iskolai versenyt körülbelül tíz év alatt regionális versennyé fejlesztették, néhány éve a tanórák közé is felvették a képzést, azóta már projektnapot is tartanak a témában. Már alsóban megkezdődik a derkósok érzékenyítése – nem tantárgyi keretben.

A gazdaság fogalmát még nem tudják értelmezni, de példákon át szemléltetve – akár matekórán bevásárlással kapcsolatos feladatot kell megoldaniuk – bevezetést nyernek ebbe a világba. Ahogy a tanár úr mondja: kézzelfogható, mindennapi ismereteket próbálnak adni a gyerekeknek. Kis praktikákat arra, hogy rájöjjenek, ők is szereplői a gazdaságnak. Az ötödik és hatodik évfolyamon van egy „siker kulcsa” nevezetű óra. Ez bevezeti számukra a pénzügyi ismeretek elsajátítását.

– Megismerkednek a családi költségvetés fogalmával, beszélgetünk arról, hogy ők is munkavállalók lesznek, de arról is, hogy mit kell most egy munkavállalónak nyújtani, milyen elvárásai lehetnek. Szituációs játékokat játszunk: teszem fel egy reklamációt érintő kérdésben. Sok felnőtt sincs azzal tisztában, hogy őt mint vásárlót, fogyasztót, munkavállalót milyen jogok illetnek meg és nem is élnek ezekkel a jogokkal – tudjuk meg az oktatótól.

Hetedikben kerül az órarendbe a gazdálkodási és pénzügyi ismeretek nevű tárgy. A családi kör fogalmából kiindulva szereznek ismeretet a nagy értékű vásárlásról, hitelfelvételről. Nyolcadikban kezdik a vállalkozói ismereteket elsajátítását.

Megbeszélik, hogy milyen a jó vállalkozó, hogyan a kezdődik egy vállalkozás élete, de megtanulnak elkészíteni egy pénzügyi tervet, előrejelzést is. Mindezt játékos formában, szimulált vállalkozások segítségével. Bár még az engedélyeztetésekkel bajlódnak, az iskolában elárulták: szeretnék, ha a gyerekek „élesben” is kipróbálhatnák magukat. Biokertet terveznek létrehozni, erre pedig egy saját vállalkozást építeni: a szülőknek árusítanák a megtermelt árut.