A sportház és a Savaria TSE olyan, mint a tojás meg a héja

A sportház neve, élete összefonódik a Savaria TSE fél évszázados történetével. Nemcsak a táncklub, majd az egyesület országos és nemzetközi hírű munkájával: az általuk megrendezett Savaria Táncversenyek révén a sportházban gyökerezik az, hogy Szombathelyt hazánk táncfővárosának, fellegvárának nevezték.

A Savaria Táncklub alapítója, Rimányiné Kiss Anikó ma 87 éves, a megyében működő tánc­iskolákat a tanítványai hozták létre. Neveltjei Magyarországon és külföldön is jó hírnevet szereztek a városnak. A nyolcvanadik születésnapján ott volt mindenki, akinek valaha is köze volt a tánchoz. Megbeszélték, hogy a kilencvenediket is együtt ünneplik. Anikó táncoktatói pályája 1958-tól 2020-ig számítható – nem kevesebb mint 62 év –, csak a Covid-járvány akadályozta meg abban, hogy tanítson, az utóbbi időkben a Lorigo TSE iskolai oktatásában volt az egyik tanár.

Az első Savaria Táncverseny

– 1966-ban rendeztük az első Savaria Táncversenyt a sportházban, miután Gál Ferusz József az NDK-ban látott egy táncversenyt, azt igyekeztük adaptálni – meséli Anikó. – Az Ady Endre Művelődési Házban voltam akkor tánctanító, először néptánc-, aztán társastáncoktató, utána tanultam a versenytáncokat Budapesten. Szóltak nekünk, tánctanároknak a sportházból, hogy segítsünk megrendezni a versenyt. Megtetszett mindenkinek, 1967-ben már háromnapos volt Szombathelyen, Körmenden és Kőszegen. Itt már rendezőként ki voltunk szortírozva a helyszínekre, hogy mindenhol legyen szakember, Erdősi Jenővel, Pünkösti Csabánéval működtünk együtt. Az újabb sikeren felbuzdulva eldöntöttük, hogy folytatjuk ezt a szériát.

Megalakulás

A csoportommal mindig gálaműsort adtunk a versenyeken, csárdással kezdtünk, mivel néptáncoktató voltam, onnan mentünk át a formációs táncokba. 1970-ben, amikor a táncosaim B kategóriát értek el, a sportházban megalakult a Savaria Táncklub, az Ady Művelődési Házbeli csoportomnak a fele átjött, a fele ott maradt Vasutas Tánccsoportként. Tíz évet táncoltunk, amikor 1980-ban a Népművelési Intézet kinevezte a táncklubot „együttessé” a produkciói alapján, anno ez egy minősítés volt.

Akkor már jól ismerték őket itthon és külföldön, számos díjat hoztak el C, B és A kategóriában, jelentős egyéni és csoportos eredményeket értek el. A sportházban nemzetközi csapattáncversenyt rendeztek a tízéves jubileumon, az intézmény galériáján kiállítás nyílt.

Nagy sikerek

– A 70-es, 80-as években a klubban olyan táncosok nevelkedtek, akik közül többen elérték a legmagasabb, a Sonderklasse kategóriát. A Benkő házaspár: Benkő Miklós és Ferenczi Judit, Horváth Károly szintén a feleségével, Dorner Máriával, Paál László a lányommal, Rimányi Judittal. Hamarosan bejutott a kategóriába Horváth Béla és Berta Ágota is, akinek a vezetést 1991-ben átadtam – idézi fel Anikó. – A szívügyem mindig a formáció volt, a nagyobb sikereket ezzel értük el. Egy héten legalább kétszer próbálhattunk a sportházban, a rendezvényein rendszeresen felléptünk. Mindig összejöttünk a táncon kívül is, emberként is közel voltunk egymáshoz, segítettük egymást. Családias hangulat volt, megünnepeltük a születésnapokat, a gyerekek születését… Az én első húsz évem alatt mindent a sportház adott a táncosoknak, a cipőt, ruhát, a táncoktatót. A gazdasági helyzet változásával aztán a táncosoknak kellett gondoskodni az öltözékeikről, és fizetni kellett az órákért. 1991-ben otthagytam a sportházat, és megalakítottuk a Haladás Táncklubot. A Savaria élére Berta Ágotát ajánlottam vezetőnek. Először arra gondoltam, hogy viszem magammal a Savaria nevet, mivel én alapítottam, de rájöttem, hogy ez nem helyes, mert erősen kötődik a sportházhoz, ahogy a Savaria Táncverseny is. A sportházhoz úgy hozzátartozik a Savaria tánccsoport, mint a tojáshoz a héja.

Országos és nemzetközi hírnév a városnak

Rimányiné Kiss Anikó távozása után nem volt törés az együttes életében, a sportházban zajló kulturális élet egy fontos részét továbbra is a Savaria táncosai generálták, országos és nemzetközi hírnevet hozva a városnak. A táncklub 1996-ban egyesületté alakult. Míg 1988-ban Anikó vezetésével tört be a társaság a nyugati társas­táncvilág élmezőnyébe – a dortmundi latin formációs világbajnokságon ötödik, a hollandiai Európa Bajnokságon hatodik helyet szereztek –, 1997-ben a müncheni olimpiai sta­dionban már Berta Ágotával léptek egyet előbbre: megszerezték a világbajnokságon a negyedik helyet.

2003-ban megkapták az EuroPAS Ma­gyar Táncdíj elnevezésű szakmai elismerést; a díj tör­ténetében először volt versenytánc-kategó­riás résztvevő is. Az átadó – a Budapesti Operettszínházban rendezett gálaest – kultúrpolitikai esemény volt az EU csatlakozás küszöbén, a kancelláriaminiszter mondott beszédet, kiemelve, hogy „ez is egy lépés Európa felé”. Fellépett a BM Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Hon­véd Táncszínház és mások, a táncest utolsó műsorszáma pedig a szombathelyiek produkciója volt. Horváthné Berta Ágota művészeti vezető Best of Sava­ria címmel az elmúlt évek for­mációit dolgozta latin egyve­leggé. A fővárosi közönség vastapssal jutalmazta, bi­zonyítva, hogy a tánc úgynevezett „könnyű műfajának”, a sportos mű­vészetnek is megérdemelt helye van a klasszikusok között.

Jubileumok, ünnepek

A Savaria minden jubileumát méltóképpen széleskörű, nagy ünneppé tette.

2010-ben a negyvenedik évfordulón is kiállítással egybekötött gála volt a sportházban (amely 2007-ben lett az Agora Szombathelyi Kulturális Központ tagintézménye). A telt házas műsor előtt és után abba az évkönyvbe lapozhattunk bele, amit negyven évvel ezelőtt kezdtek írni a szombathelyi társastáncosok. A produkciót négy évtized legsi­keresebb számaiból szőtték, több mint százötven táncos részvételével.

Az eltelt évtizedek alatt elért sikereik hozzájárultak ahhoz, hogy Szombathely nevét kül­földön is jegyzik. A megyében működő táncegyesületek leg­többjének élén és kötelékében olyanok dolgoznak, akik a társastánc titkait a Savaria táncklubban tanulták; a teljes­ség igénye nélkül a legismer­tebbek: Rimányi Judit, Faludi­né Lovas Henriette, Tóth Gá­bor, Vincze Csaba, Kummer Zsuzsa.

2015-ben a Savaria Táncsport Egyesület a 45. szüle­tésnapját ünnepelte. Színes és zajos este volt a felújított sport­házban. Több generációnyi tán­cos vonult fel a háromórányi gálán, amelyet bál kö­vetett. Abban az évben volt az 50. Savaria Nemzetközi Táncverseny.

2019-ben nem a Savaria TSE, hanem a Lorigo Táncsport Egyesület működött közre az 54. Savaria Nemzetközi Táncverseny megszervezésében. A Savaria TSE elnöki pozícióját azon a nyáron Berta Ágota átadta a fiának, Horváth Dávidnak.

Járványhelyzet

2020-ban a járványhelyzet miatt nem tudták megünnepelni a fél évszázados jubileumot, elmaradtak a versenyek – köztük az 55. Savaria Nemzetközi Táncverseny is –, viszont szép eredményekkel szerepeltek a TáncSport Magyar Bajnokságok – Formációs Magyar Bajnokságon.

Kiköltözés

A Savaria Táncsport Egyesületnek 2021. február végéig kell kiköltöznie a sportházból. A tagok remélik, hogy a lehető leghamarabb újra tudnak versenyezni, és amint a járványhelyzet engedi, versenyeket szervezni, táncszínházi előadásokat létrehozni. A Savaria Nemzetközi Táncversenyt – amiből ötvenhármat ők szerveztek – az ország legrégibb hagyományokkal rendelkező táncversenyeként tartják számon.

Kiemelt képünkön: Rimányiné Kiss Anikó megmutatta a Savaria Táncklub által nyert díjak sokaságát