A Stella Énekegyüttes az a’ capella énekléssel hódít

Majdnem negyedszázada énekelnek együtt a Szombathelyi Stella Énekegyüttes tagjai, akiket a barátság tart össze, és az, hogy az öt hangot öt szólamban szép összhangzatban tudják egymás mellett tartani, mások örömére.

A 90-es évek elején kezdtek énekelni a Somogyi Terézia vezette Mirella Musical Stúdió­ban. Aztán kiváltak nyolcan, megalakult a Stella Énekegyüttes. Majd 2006-tól öttagú lett az együttes: Nyull Ágnes, Gulyásné Németh Eszter, Németh Ágnes, Székely Jenő és Birosz Pál Tamás alkották.

Azzal törtek ki a megszokott keretek közül, hogy a zenei alapokra éneklés (örökzöldek, musicalek, gospelek) mellett elkezdtek a’ capella módon, hangszeres kíséret nélkül kórusműveket feldolgozni. Amelyik mű nem öt szólamra van írva, azt maguk „hangszerelik” át magukra. Ezzel nagy népszerűségre tettek szert, sok helyre hívják őket: bálokba, születésnapokra, esküvőkre, falunapokra, céges rendezvényekre, minden felkérésnek szívesen tesznek eleget. Rendszeresen vállalnak jótékonysági szerepléseket, öt éve támogatják a szalézi oratórium nyári táborát.

Legutóbb a Püspöki Palotában találkozhatott velük a nagyközönség egy könyvbemutatón, ahol az egyházmegye is felfigyelt rájuk. Az ötszólamú tiszta énekszó jól illik e falak közé. A díszteremben megállt a levegő, amikor elénekelték a Te deum című, 17. századi polifonikus motettát, szinte templomi áhítatot teremtettek egy Ave Mariával és a jelképesen égig érő Allelujával. Az ősi ír áldást a közönség felállva hallgatta meg. Remélik, hogy a Stella Énekegyüttes a közeljövőben önálló koncertet is ad majd itt.

Évtizedek óta keddenként járnak össze próbálni, szeretnek együtt lenni. Az együttesnek „jó az aurája”, erős a kisugárzása, magukkal tudják ragadni a közönséget, szó szerint varázsolnak a szépség és a mélység közvetítésével.

– Az éneklés felemel, lela­zít, átszellemít, örömet okoz, kiemel a hétköznapokból, mint minden olyan dolog, amiben az ember többet tud, vagy mást a megszokottnál – halljuk Birosz Páltól, az együttes művészeti vezetőjétől. – Ez részünkről „örömzenélés”, de nem elégszünk meg azzal, hogy az előadásaink „helyesek és kedvesek” legyenek, az idegen nyelvű szövegek pontos és hiteles megszólaltatására is törekszünk. Énekelünk például középkori énekeket latin nyelven. Van zenei alapképzettségünk, pedagógusok vagyunk – a tanítótól a középiskolai tanáron át a logopédusig –, többen idegen nyelveket is oktatunk. 46–55 évesek vagyunk, az érett korosztályhoz tartozunk, már csak ezért sem engedhetjük meg magunknak, hogy ne minőséget hozzunk létre – mondja nevetve, és gyorsan hozzáteszi: bohóckodni is nagyon tudnak. – A jó hangulathoz, amit kelteni szeretnénk, a vidámság is hozzátartozik.