A szabályszegőket akár el is bocsáthatják – Újabb járványügyi szigorítások léptek életbe Ausztriában

Hétfőtől egész Ausztriában 2G szabályozás van érvényben, ami azonban a munkahelyeket nem érinti. Ott továbbra is a 3G szabályt alkalmazzák, amely a hét végéig kiváltható FFP2-es maszk viselésével.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Az ÖGB Burgenland magyar nyelvű tanácsadó oldala öszszefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a hétfőtől életbe lépő szigorításokkal kapcsolatban. A vendéglátásban, a szálláshelyeken, az éjszakai szórakozóhelyeken, karácsonyi vásárokban, kulturális intézményekben (mozi, színház, opera), sport- és szabadidős intézményekben, kórházakban, idősotthonokban, testközeli szolgáltatóknál (fodrász, manikűr, pedikűr, stb.) és a 25 fő feletti rendezvények esetében a 2G szabályt kell alkalmazni, tehát ezeken a helyeken csak oltási vagy gyógyultsági igazolás elfogadott. Azok, akik az első adag oltást már megkapták, a másodikat még nem, december 6-áig egy érvényes PCR-teszttel ugyanúgy mehetnek a 2G szabály által érintett helyekre, mintha meglenne mindkét oltásuk.

Minden más helyen, ahol nem a 2G szabályozás él – azaz az üzletekben, múzeumokban, könyvtárakban és hivatalokban – az FFP2 maszk viselése kötelező. A 12 évesnél fiatalabbak számára nem kell „G igazolás”, e fölött a kor fölött egészen 15 éves korig az iskolai tesztek megfelelnek a 2G igazolásnak, hétvégén is. Tizenöt éves kor felett a 2G szabály érvényes a fiatalokra is. A beutazási szabályok nem változtak. A határon továbbra is elfogadják az otthoni antigéntesztet és az antitesttesztet is.

A 3G szabály alapján ezeket azonban már nem fogadják el a munkáltatók. Ugyanis a vasárnap este megjelent rendelet alapján hétfőtől azokon a munkahelyen, ahol a személyes kontaktus nem zárható ki, továbbra is a 3G szabály lesz érvényes. Ehhez a munkavállalóknak oltási igazolásra, gyógyultsági igazolásra – vagy PCR-, esetleg antigéntesztre van szükségük. Előbbi 72 (Bécsben 48), utóbbi 24 óráig érvényes. November 14-éig egy úgynevezett átmeneti időszak van érvényben, amikor az igazolások kiválthatók FFP2 maszk viselésével.

Akinek van igazolása, annak nem kell maszkot viselnie a munkahelyén. A rendelet kitér arra is, hogy szabálysértés esetén milyen szankciókat vezetnek be a munkavállalók és munkáltatóik számára. Amennyiben nem a rendeletben leírtak szerint cselekszenek, a munkavállalókra 500 euróig terjedő adminisztratív bírságot, a munkáltatókra pedig 3600 euróig terjedő adminisztratív büntetést rónak ki. A dolgozóknak mindig maguknál kell tartaniuk igazolásukat, amit a munkáltató kérésére be kell mutatniuk. Ha nem teszik, főnökük fizetés nélkül hazaküldheti őket, otthoni munkavégzést rendelhet el, végső esetben akár fel is mondhatja a munkaviszonyukat.

Kiemelt képünkön: A G szabályokat kiválthatja az FFP2 maszk viselése