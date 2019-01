A szecessziót értelmezi újra Bódi Barbara festőművész

Forrás címmel mutatta be munkája esszenciáját a büki művelődési központban Bódi Barbara Boba. A művésznő Bükön is alkotott, most a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként dolgozik.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A grafikák mintegy tanulmányként készültek a hatalmas portrékhoz, de még a tanulóéveiből is hozott egy-egy munkát Bükre, a magyar kultúra napjára Bódi Barbara roma származású kortárs festőművész. Az emberi arcok mellett a növényi ornamentika ihlette kísérleteit is bemutatta a Forrás címet kapott tárlaton. Megint más az a vallási gyökerű munka, amelyen Bükön, a roma alkotótáborban dolgozott tavaly nyáron. Idén pedig új irányt vesz: átértelmezi a szecessziót a 21. századba, ahogy fogalmazott, olyan „bobás módon”. Társadalmi problémákkal, kirekesztett népcsoportokkal igyekszik foglalkozni – azok szemével akar látni és láttatni, akiknek nem hallani a hangját. – A szecesszió mint kivonulás: a szó eredetéhez igazodva az amerikai polgárháborúra, a feketék kivonulására gondolok – magyarázta. A szecesszió saját és sajátos újraértelmezésén az MMA ösztöndíjasaként dolgozik, valószínűleg a büki nyári roma alkotótáborban is.