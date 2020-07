A Szent Kelemen-templom parkja 290 millióból újult meg, vasárnap avatták

Elkészült a Szent Kelemen-templom 290 millió forintból megújított parkja. Virágos és ligetes lett, méltó a fürdővároshoz és a vallási funkcióhoz is – hangzott el az avatón.

Egykor a szakrális és a világi tér elkülönítésére alakították ki a parkot a Szent Kelemen-templom körül, a temetőt már korábban felszámolták, most pedig 21. századi és átlátható lett – mutatta be dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Mintegy 200 millió forint EU-s támogatással – önerő: 90 millió – építtették át a parkot, amely turisztikai funkciója mellett vallási és történeti szerepet is betölt, botanikai értékkel is bír.

– Bízom abban, hogy a helyiek és a fürdővárosba látogatók is minél többen eljönnek – mondta dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. – A templompark átépítésével lett teljes a belváros átalakítása – mondta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Emléklapot is hozott Büknek: elismerésül a veszélyhelyzetben tanúsított magatartásért. Szintén említette a veszélyhelyzetet az avatón Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusszakmai igazgatója: a vírushelyzet miatt ötven nap alatt megszűnt a turizmus, de a talpra állásban is legalább ilyen gyors reagálású az ágazat – Bükön is.