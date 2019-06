A szerelemtől volt hangos Szentgotthárd

Az év leghosszabb napjait a városban évek óta a szerelemnek szentelik. Az idén is több napon át tartott a Szerelmesek Fesztiválja – bár az időjárás egy kicsit változtatott az eredetileg eltervezett, jórészt szabadtérre szánt programon.

Pénteken színház, koncert, kongashow és sanzonest is került a változatos kínálatba. Titkokkal teli sejtelmes egy órán keresztül utaztak a hangjegyekbe zárt szavak szárnyán mindazok, akik részesei voltak Hrabovszky-Orth Katinka és Soós János pódium-előadásának. Az ismert, helyi nevek hívására megtelt a Refektóriumban a nézőtér, még pótszékeket is kellett keríteni. S amikor csend lett, a feketébe öltözött énekesnő lelke védtelenné vált; csak hangokból, akkordokból, szavakból, félmondatokból és az ezerszer leírt fájdalmakból, kínokkal telt éjszakák morajából szőtt paplan takarta. Lecsukott szemmel megtaláltatott a „három mérő piros szallag” a bánatutcában, az olvadó málna pedig a pohárban, amikor a váll a vállhoz ér. A zongorakísérettel előadott világslágereket és a magyar szerzők dalait, megzenésített költeményeit szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta a publikum. A fesztivál pénteken a várkertben óriási bulival folytatódott, ahol fi atalok és kevésbé fiatalok tömege a színpadon és a placcon hajnalig tartó lambadával és elektroboogieval szórakoztatta egymást és önmagát.

Szombaton délután már látszott: a közelgő vihar miatt nem lehet megtartani a várkertbe tervezett esti programokat. A Pa-dö-dő koncertjét a szervezők meglehetős rutinnal átköltöztették a színházba, az érdeklődőket pedig a közösségi oldalon értesítették erről. Lehet, hogy szabadtéren még ennél is többen hallották volna a koncertet, mindenesetre a színházterem megtelt, amennyire csak lehetett. A két énekesnő pedig ezúttal sem okozott csalódást rajongóinak. Hozták a formájukat, s ahogy élt a színpad, úgy beindult a nézőtér is. Egy perc pihenőt sem hagytak, énekeltették, animálták a közönséget, majd látva, hogy milyen sok a gyerek, kislányokat is felhívtak szerepelni a színpadra. Az énekes páros sajátos helyzetét remekül kezelte: a tolószékbe kényszerült Lang Györgyi a tőle megszokott fanyar humorral poénkodott önmagán, míg Falusi Mariann – mintegy szolidaritást vállalva – szintén visszafogottan mozgott, a háttérben zsizsegő lányokra bízva a táncot. Hatalmas taps fogadta azt a dalukat, amelyet az esélyegyenlőség jegyében jelelve adtak elő. A remek hangulatú koncert után jó néhányan visszasétáltak még egy italra vagy egy kürtőskalácsra a szabadtéri színpad környékére, de az esti koncertet és az utcabált a rossz idő miatt lefújták a szervezők.