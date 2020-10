A szinte járhatatlan szombathelyi utcák – Újabb három helyszínen jártunk (Videóval)

Ezúttal olvasóink javaslataiból választottunk ki három rossz állapotban lévő utcát.

Néhány hónapja három szinte járhatatlan szombathelyi utcát mutattunk be cikkünkben, amihez a közösségi médián keresztül rengeteg hozzászólás érkezett. Sokan több javaslatot is tettek, hogy melyik utcákat nézzük meg még a vasi megyeszékhelyen. Ezúttal olvasóink felvetéseiből választottunk ismét hármat, úgy, hogy azok lehetőleg különböző városrészekben legyenek. Tehát, ahogy legutóbb, most is olyan szombathelyi utcákban jártunk, amik már kis túlzással járhatatlanok. Természetesen nem a legnagyobb utakról van szó, de a három közül egyik sem zsákutca, sőt forgalmas helyek közelében fekszenek, de finoman szólva sem nagy öröm rajtuk végigmenni, kivétel, ha élvezzük a rázós helyzeteket. Ami viszont biztos, hogy autóink egyáltalán nem élvezik. Zötykölődjön ezúttal is velünk:

Fürdő utca

Az első megállónk egy viszonylag forgalmas utcának mondható, amit a szombathelyiek sokan arra is használnak, hogy elkerüljék a Gagarin és a Jókai Mór utca kereszteződését. A Fürdő utca a Gagarin egyik mellékutcája, ahol pár száz méteres körzetben étterem, kávézó, óvoda és a szombathelyi egyetem főépülete is található. Ottjártunkkor megtapasztalhattuk, hogy valóban sokan járnak errefelé, pedig nem a reggeli és nem is a délutáni csúcsforgalomban érkeztünk a helyszínre.

A Gagarin utcáról lekanyarodva már önmagában probléma, hogy az úttest jobb oldalán parkoló autók miatt csak egy forgalomban lévő gépjármű fér el. Ami a nagyobb gond, hogy emiatt kénytelen belemenni a sofőr az összes létező gödörbe egészen a hídig, ahol viszont elkanyarodik az utca. Ez értelemszerűen mindkét irányban fennálló probléma. Kátyúból és repedezett aszfaltburkolatból pedig van bőven, ahogy az a videón és a képen is látszik. Annyi biztos, hogy rázkódó élményben van része, aki ezen az utcán haladna.

Móra Ferenc utca

A második helyszínünk a város egyik legforgalmasabb útja, a Rumi út egyik mellékutcája. Annyiból szerencsésebb a helyzet az előzőnél, hogy két forgalomban közlekedő autó is elfér egymás mellett, viszont az útburkolat minősége rosszabb, de legalább választhatunk, hogy melyik kátyúba kormányozzuk bele az autónkat, ha éppen nem jön szembe semmi.

A Rumi útról lekanyarodva az úttest jobb szélén gyakorlatilag nincsen aszfalt, ha szemből is érkezik jármű, akkor viszont kénytelenek vagyunk végig a jobb oldalon lévő kerekekkel belemenni az említett gödrökbe. Az utca végéről indulva az eleje felé még rosszabb a helyzet a kátyúk, gödrök, csatornafedelek szinte egymást követik. A Móra Ferenc utcát jobbára a biciklis közlekedésre ajánljuk, ugyanis kétkeréken középen egy szűk sávban normálisan lehet közlekedni. A Vasvári Pál utcánál lévő kereszteződésénél azért vigyázni kell, mert ott pont középen egy mély kátyú található.

Prága utca

A város egy teljesen másik pontján helyezkedik el a következő helyszínünk. A 87-es főút mellett pár száz méterre található a Prága utca, ahol szintén embert, de legfőképpen autót próbáló feladat közlekedni. Az út szélén parkoló autók miatt szinte szlalomban lehet csak közlekedni, így elkerülhetetlen, hogy bele ne hajtsunk jónéhány kátyúba, amik mélyek. Ez a tipikusan patthelyzet, amikor semmilyen megoldás nem létezik autónk megóvására, legfeljebb az, ha nagyon lassan megyünk. Az útburkolat is rengeteg helyen repedezett, az pedig kijelenthető, hogy jóval több az aszfalt rossz része, mint a jó. Erre szintén csak az közlekedjen, akinek nagyon muszáj, viszont őket nem irigyeljük. Azért sem, mivel a környező utcák útburkolata sem sokkal jobb. Ráadásul sokan szoktak rövidíteni ebben az irányban a 87-es főút felé, hogy kikerüljék a körforgalmat.

Korábban írtuk: