A szlovén síparadicsomok a kedvező árak miatt is vonzóak

Egyre több magyar síelő keresi fel a szlovén síparadicsomokat, amelyek éppoly jó feltételekkel, de szerényebb árakkal várják a tél szerelmeseit, mint például Ausztria.

A legtöbb sípálya már december elején, közepén kinyitott, jóllehet friss hóra ezekben a napokban szinte sehol sem számíthatunk.

Honfitársaink előszeretettel látogatják Roglát, az Alpok Magyarországhoz legközelebb eső előhegységének lankáin télen-nyáron működő sport- és szabadidőközpontot. Gyermek síoktatás, éjszakai síelés, freestyle pálya és sífutási lehetőség is a turisták rendelkezésére áll. Roglán a felnőtt napijegy ára 35, a gyermek napijegyé 21 euró, a hó vastagsága 20-30 centiméter.

A Pohorje sícentrum a magyar határhoz közel, Maribor felett található. Így síelés után a város látnivalóit is megtekinthetjük. A hóvastagság most mindössze 10-20 centiméter, de a sportolási lehetőség folyamatos, mert a pályák jelentős részét az egész szezonban hóágyúzzák. Itt a felnőtt napijegyért 33, a gyermekért 19 eurót kell fizetnünk. Ha a szlovén fővárosba vezet az utunk, a Ljubljanától 25 kilométerre fekvő Krvavec Síközpont a legjobb választás. A Júliai-Alpokban elhelyezkedő Krvavec a különböző szintű sípályák mellett éjszakai szánkózást, egyedi jégbárt, és kiváló snowboardozási lehetőséget is biztosít a hóparkban. A hóvastagság 10-20 centiméter, a hóágyúk folyamatosan dolgoznak. A napijegy felnőtteknek 35, gyerekeknek 21 euró.

Vogel sípályáira a Bohinji-­tó partjától juthatunk fel. A lankás pálya az alacsony magasság ellenére is hóbiztos, mivel egy hideg völgykatlanban fekszik. A hóréteg vastagsága 0-25 centiméter, a napijegy ára felnőtteknek 33, gyermekeknek 17 euró.

A legfrissebb hójelentés szerint Cerkno 20-45, Kope 20-30, Stari Vrh 30-50, Bovec-Kanin 10-265 centiméteres hóréteggel várja a síelőket.