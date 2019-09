A Szombathelyen tanuló egyiptomi gépészlány sikert aratott a katari konferencián.

Egyetlen nőként vett részt és a legfiatalabb díjazott lett egy katari innovációs konferencián az egyiptomi Anood Rafaat Ahmed, a szombathelyi gépészmérnökképzés hallgatója.

Az Oasis for innovation című nemzetközi fórumra szigorú követelmények alapján választották ki a versenyzőket, 43 országból 43 fiatalt. Az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetét képviselve bekerült a 19 éves Anood is, és ezüstérmet kapott a térdimplantátumos előadásáért, amelynek témavezetője, Dr. habil. Fekete Gusztáv volt, a bemutatott protézist Schimmer János oktató gyártotta le. Az egyéni mellett csapatversenyben is indult. Innovációjuk egy kisgyermekek védelmét szolgáló okoskészülék: jelez, ha a gyerek „veszélyes zónában” jár a lakásban.