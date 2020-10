A szombathelyi fodrásztanuló legfiatalabb indulóként harmadik lett egy rangos versenyen

Kovács Zoltán mesterfodrász korábban lelkes résztvevője volt fodrászversenyeknek. Ma már – fiatal kora ellenére – inkább tanítványainak szeretné átadni tudását, hogy ők is az élvonalba kerülhessenek. Ezúttal a tizennyolc éves Szabó Kristóffal vittek véghez bravúrt: Kristóf a hét végén részt vett a Barber Battle Budapest nevet viselő, felnőtteknek szóló szakmai versenyen, ahol legfiatalabb indulóként a rangos harmadik helyen végzett.

A kis faluból származó Kovács Zoltán háromévesen még arról álmodozott, hogy egy napon álomfrizurát készít a hozzá betérőknek. A Teleki Blanka Szakképző Iskolában végezte tanulmányait, majd Leposa József Szelestey utcai fodrászüzletébe került tanulóként.

Mestere a tanításnak élt. Tőle sajátította el az alapokat, és az ő inspirációjára döntött a tanítás mellett. Amit megtanult, azt adja tovább: mindig becsületesnek kell maradni, törekedni a jó hírnév kialakítására – ez a nehezebb munka.

– Annyira vagy jó fodrász, amennyire az utolsó frizurád jó. Mindegy, hogy honnan jössz, hozott alapanyagból dolgozol. Valakinél tíz százalékból hozol ki hatvanat, mással meg akár versenyen is indulhatsz – magyarázza.

Zoli mára az álmát éli: kemény munkájának és elhivatottságának köszönhetően tizenkétszeres magyar bajnok mesterfodrász, számos tehetséges fodrásztanonc került már ki a keze közül. Fiatal kora ellenére több alkalommal is nevezett – és ért is el helyezést – rangos versenyeken. 2015-ben indult a világbajnokság selejtezőjén, ahol második helyezett lett, és a közönség őt szavazta meg a legjobbnak – versenyzői pályafutását itt elengedte, azóta a megmérettetéseken megszerzett tapasztalataival tanulóit igyekszik a lehető legmagasabb szintre juttatni. Tavaly Winkelbauer Ádámot indította el a Barber Battle Budapest versenyen, amelyet akkori tanulója meg is nyert, idén pedig Szabó Kristófot ösztönözte a nevezésre. Az alig tizennyolc éves Kristóf olyan versenyzők ellen indult, akik már több éve a szakmában vannak, és nagy versenytapasztalattal rendelkeznek.

Az oktató öt hetet foglalkozott Kristóffal, aki egyébként nagyon jó előképzettséggel rendelkezik, autodidakta módon kezdte el tanulni a szakmát. Jövőre érettségizik az oladi technikumban.

– Aki jártas a szakképzésben, az pontosan tudja, hogy ezután még egyéves szakmai képzés vár rá. Éppen ezért olyan nagy dolog, hogy az induló ötven barberház és fodrászat versenyzői közül bejuthatott a legjobb tizenötbe úgy, hogy én csak a nevezés elgondolásában segítettem neki – büszkélkedik Kristóf helyett is mestere. A tanuló jelenleg elhivatott a férfifodrászat iránt, azonban képzése sajátosságainak köszönhetően a női fodrászat alapfogásait is el kell sajátítania.

– Minden szegmensbe kapok betekintést az iskolában, de szerintem bármelyik hivatásnál úgy van, hogy amit a suliban megtanulunk, az kevés. Ha nem érdekel a szakma, nem keresel, ha nem kutatsz, nem jutsz előrébb – mondja Kristóf.

A Barber Battle Budapest 2020-at szombaton rendezték meg a fővárosban. A többéves múltra visszatekintő verseny első körében egy, a versenyző munkájáról készült profi fotót kellett beküldeni. A beérkezett munkák alapján a kapcsolódó szakmák neves képviselőiből álló zsűri – benne például Hajas Lászlóval – döntött, hogy mely frizurák juthatnak a legjobb tizenötbe.

Itt volt szükség egy kis „ravaszságra”: ugyanis egy versenyre történő nevezésnél pontosan látni kell, melyik zsűritag milyen stílust részesít előnyben, valamint olyan modellt kell választani, akit valamilyen szinten már ismernek Budapesten. Így Zoli egy olyan alanyt ajánlott a fiúnak, akivel 2012-ben már dolgozott együtt. Akkoriban óriási volt a fiatalok körében a Justin Bieber iránti rajongás, Dominik pedig meglehetősen „hajazott” az énekesre, sok megjelenést köszönhetett külsejének.

Mester és tanítványa az egyediségre és arra törekedtek, hogy ne másokat utánozzanak. Megvizsgálták, hogy mik a trendek a nagyvilágban a színeket és a fazonokat illetően – a külföldi reklámok és reklámozott tárgyak alapszíneiből indultak ki –, és persze azt, hogy mi áll jól a modellnek. Így esett a választásuk az okkersárga pulóver – szőke hajszín párosra.

A versenynapon az indulók egy nagy színpadon készítették el a megálmodott frizurát. Ezeket előzsűri, zsűri és végzsűri bírálta, majd kiválasztották az év barberét. Szoros versenyben Kristóf a harmadik helyen végzett élete első nagyszabású versenyén.

– Olyanokat előzött meg, akikről még én sem mertem volna álmodni. Profin leplezte zavarát az olyan versenytársak között, akikre nagyon felnéz, és naponta követi a munkásságukat. Valami újjal rukkolt elő, és szerencsére a világlátott zsűritagok ezt értékelték is – mesélte lelkesen a verseny másnapján Kristóf oktatója.

Ahogy azt a fiatal versenyző is elmondja: idén még nem a győzelem volt a célja. Elsősorban tapasztalatszerzésért indult a versenyen, így a jövő évi megmérettetésre már annyira átláthatja a körülményeket, hogy akár az első helyen is végezhet mestere segítségével – ugyanis azt már most tudják, hogy itt nincs megállás: a következő évben is nevezni fognak.