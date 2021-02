Videó arról, hogy vakon is lehet kitűnően főzni

Nagy Lászlóné Marikáról többen tudják már: annak ellenére, hogy 9 éves kora óta vak, remekül főz és szívesen is gyakorolja főzéstudományát. Most egy pályázat jóvoltából még többen megismerhetik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Főzd meg a szerencsédet, vagy süsd ki, ezt Te döntöd el! – ezzel a címmel hirdetett pályázatot a Vakonlátó Alapítvány vakok és gyengén látók részére. A felhívásra felfigyelt Bősze György, a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének elnöke, és felvetette az ötletet Marikának. Ő pedig szívesen vállalta a „szereplést”.

Úgy döntött, Jókai-bablevest és hozzá rizsfelfújtat készít, a műveletet Kopcsándi Gyula rögzítette videóra. A kiírásnak ugyanis része volt, hogy a sütés-főzés minden mozzanatát rögzíteni kell. Látó segítséget is igénybe lehetett volna venni, de Marikának erre nem volt szüksége.

A csaknem egyórás videóban aprólékos részletességgel mutatja be a munkafázisokat, azt is, amikor speciálisan látássérülteknek ajánlott segédeszközt használ, és azt is, amikor a mutatóujjával „nézi meg”, hogy mekkora legyen a húskocka. Nagyné Marika nemcsak otthon főz rendszeresen, hanem számos főzőversenyen is sikerrel vett részt a Vakmerő Szakácsok főzőcsapat élén. Az egyesületben is szívesen tanítja a többieket főzni.

– A pályázatra nem csak azért jelentkeztem, hogy nyerjek – magyarázza. – Szeretném a látó embereknek megmutatni, hogy vakon is lehet normális konyhát vezetni, jókat főzni, családot ellátni. Mindent meg lehet tanulni, nem kell arra várni, hogy mások körülugráljanak.

Nagy Lászlóné Marika videójára a Vakonlátó Alapítvány videómegosztó csatornáján lehet szavazni.