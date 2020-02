A szombathelyi önkormányzat több mint 800 millió forintot nyert a hulladékkezelés fejlesztésére

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

Horváth Attila alpolgármester elmondta: különböző, hulladékszállítással és hulladékgazdálkodással kapcsolatos gépeket vásárolhatnak 806 millió forint értékben. Az öszszeget nemcsak a minisztériumnak köszönte meg, hanem az előző városvezetésnek is, hiszen a pályázatot még ők adták be. Nemcsak kukásautókat vásárolhat a város – bár azok környezetbarátabbak, olcsóbban üzemeltethetők és persze kevésbé büdösek lesznek –, de egyéb más gépek beszerzésére is jut majd a pályázati támogatásból.

Ilyen például a csurgalékvíz (a szeméttelepen a hulladék alatt összegyűlő folyadék) kezelésére kifejlesztett gép, amivel sokat spórolhat a város. Eddig 25-30 millió forintot költöttek erre a munkára évente. Érkezik egy új tömörítőgép: ennek az az előnye, hogy ezentúl minden szemét préselve kerül majd a telepre, így később telik majd meg a terület – ezt már Németh Ákos környezetvédelmi tanácsnok árulta el. Ráadásul a szeméthalmok ha maguktól „esnek össze”, az is gondot okoz a lerakóban.

Az új rendszerben ez is teljesen kiküszöbölhető lesz majd. A megvásárolt gépek az önkormányzat tulajdonában lesznek, de azokat térítésmentesen átadják a Szomhull Kft.-nek. Megkerestük Illés Károlyt, a Fidesz frakcióvezetőjét, aki a projekt kidolgozásáért felelt még alpolgármesterként. Elmondta, több mint egyéves előkészítő munka van emögött az eredmény mögött. Az előző városvezetés a Szovával és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködve dolgozott. Hozzátette: nagyon örül a mostani fejlesztéseknek, hiszen nagy hasznára válik a városnak a modernizálás. Ezenkívül köszöni a kormány támogatását és dr. Hende Csabának, a térség országgyűlési képviselőjének a közbenjárását is.