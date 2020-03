A Szombathelyi Polgármesteri Hivatal dalban üzen a lakóknak

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

Ahogy arról többször is beszámoltunk, Szombathely polgármestere is többször kérte a lakosokat, hogy a saját és mások egészsége érdekében tartsanak be bizonyos óvintézkedéseket.

Most Szombathely város polgármesteri hivatala zenével és dalban mondja el, mit tehetnek a városlakók, hogy a lehető legbiztonságosabban vészeljék át a jelenlegi nehéz helyzetet.