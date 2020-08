A szombathelyi üzemben rangot jelent a tűzoltók közé tartozni, nehéz a csapatba kerülni

A megyében a BPW Hungária Kft. az egyetlen olyan gyár, amelyik külön tűzoltóságot tart fenn. A 28 éve működő szervezet 22 főből áll, baj esetén mindig őket riasztják elsőként.

A megye egyetlen létesítményi tűzoltósága a BPW-ben található, annak ellenére, hogy a céget erre jogszabály nem kötelezi, a vállalatnak azonban fontos volt, hogy veszélyhelyzet esetén egy képzett tűzoltócsapat az elsődleges beavatkozást mielőbb megtudja kezdeni. Szerencsére ilyen ritkán adódik, de például az 1987. július 18-ai cipőgyári tűz oltásánál nagyon sokat segítettek az akkori gyári tűzoltók, mivel a város hivatásos állományát éppen akkor bálatüzekhez és a váti erdőhöz riasztották, amit orosz katonák egy találattal véletlenül felgyújtottak – mindezt Németh Ferenc parancsnok mesélte, akivel az idén 28 éves vállalati tűzoltóságról beszélgettünk.

A BPW-Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóságot 1992- ben alapították, folytatva a korábbi hagyományokat, így nem véletlen, hogy a tűzoltóság gerincét kezdetben a régi Rábás tűzoltók adták, azóta a gárda szinte egytől egyig lecserélődött. A tűzoltóság létszáma 22 fő, és jelenleg csak férfi akból áll. Ha a vállalat dolgozóin múlna, lenne a tűzoltóságnak több tagja is, köztük hölgyekkel, ám az egyik legfontosabb kritérium a felvételnél az, hogy műszakban dolgozzon a jelentkező, így garantálható csak ugyanis, hogy négy tűzoltó mindig bevethető legyen napközben és este is. Ezzel aztán az irodisták kapásból kiszorulnak a felvételiből, a 22 fős létszám bővítésére pedig nincs mód, bár sokan szeretnének a vállalati tűzoltósághoz tartozni.

Ha mégis van üresedés, az érdeklődők jelentkezhetnek, majd a kiválasztott jelöltnek első körben egy negyvenórás tanfolyamot kell elvégezni, amit a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente általában egyszer szervez meg a megye önkéntes tűzoltójelöltjei számára. Ha ez megvan, akkor még vállalni kell a különböző céges vagy egyéb rendezvényeken való részvételt és a havi két gyakorlatot vagy elméleti oktatást, mindezt természetesen munkaidőn kívül, a szabadidő terhére. Mindezek mellett elvárás az is, hogy ha a tűzoltó a gyár területén tűzvédelmi hiányosságot tapasztal, azt azonnal szüntesse meg vagy jelezze. Kötelessége persze ez minden dolgozónak, de a tűzoltók erre az átlagosnál is jobban fi gyelnek. A megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, ennek hozadéka, hogy a gyárban kevés a tűzeset.

Az egykori hivatásos tűzoltó, Kontics Sándor 2007-es érkezése ráadásul új lendületet adott a szakmai fejlődésnek, pedig eleinte nem hitt annyira a céges dolgozókból összeverbuválódott csapatban, de amikor egy vészhelyzetet profi módon, szervezetten oldottak meg, csak annyit mondott: na, ezt nem gondoltam volna. Persze a céges tűzoltók a katasztrófavédelemtől is nagyon sok támogatást kapnak, ami komolyan segíti a szakmai munkát. A tanultakat nemcsak élesben alkalmazzák, a csapat több szakmai szervezet tagja, rendszeresen részt vesznek tűzoltóversenyeken, eredményeikről a tűzoltószertár serlegei mesélnek.

A BPW-nél egyébként nincs sok esemény, legfeljebb évi egy-kettő, és azok sem feltétlenül tüzek, előfordult már, hogy egy tartálykocsi oldala tolatáskor megsérült, és arra is volt példa, hogy egy 86-oson arra járó kamionnak kigyulladt a rakománya, a sofőr szerencséjére éppen akadt a cégnél egy létesítményi tűzoltóság.

Ha történik valami, a portaszolgálat jelzi az éppen szolgálatban lévő tűzoltóknak, akik ilyenkor munkájukat félbehagyva azonnal a helyszínre vagy a tűzoltószertárba sietnek, és 5 percen belül megkezdik a veszély elhárítását. Eredményességüket jól jelzi, hogy a hivatásos tűzoltó egységeknek ritkán kell vonulniuk tűzesethez az üzem területére. Eddig szinte minden esetben házon belül oldották meg a problémát.

Sokat köszönhetnek a cégvezetésnek, akik ehhez minden eszközt biztosítanak. Sisakok, bevetési ruhák, tömlők, kötelek, csákányok, különböző oltóberendezések, és ami nagyon fontos: légzőkészülékek is rendelkezésükre állnak. – Eleinte egy Zsukkal siettünk a helyszínre baj esetén, ma már egy Citroën Berlingo húzza maga után az összes szükséges felszerelést, természetesen egy BPW-futóművel épített utánfutóban – mutatja a tűzoltósági járgányt Németh Ferenc, aki „civilben” a vállalatnál a prototípus- koordinációért felel, emellett 12 éve parancsnoka a létesítményi tűzoltóknak, ahová tartozni mindig is rang volt, és most is az.