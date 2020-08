A szomoróci hősökre emlékeztek

Dr Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is köszöntőt mondott azon az ünnepségen, amelyet szombaton tartottak a településen a szomoróci hazavédő fegyveres felkelés századik évfordulója alkalmából.

Szomorócon 1920. augusztus elsején, alig két hónappal a trianoni békeszerződés aláírása után a helyi lakosság a helyőrség katonáival összefogva fegyverrel űzte ki a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megszálló csapatait. Bár a felkelés elbukott, mégis ennek következménye lett, hogy két évvel később a Határmegállapító Bizottság újra Magyarországhoz csatolta a sorsáért bátran kiálló falut. Ennyivel nagyobb lett a maradék Magyarország. Ehhez hasonló fegyveres ellenállást Szomorócon kívül csak Balassagyarmat városa tanúsított – küldöttségük is eljött a megemlékezésre. A szombati ünnepségen emlékművet avattak annak a huszonöt hősnek, akik életüket áldozták a fegyveres felkelés során.

Az ünnepségen Kapornaky Sándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, emlékeztetve a száz évvel ezelőtt történtekre, amikor központi irányítás híján a peremvidékek vették kezükbe a sorsukat. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a történelmet az élő emberi emlékezet írja, s üdvözölte a hősök jelenlevő leszármazottait és az elcsatolt területek képviselőit. Felhívta a figyelmet, hogy most, száz évvel a trianoni tragédia után már ne csak azt vegyük számba, hogy mit vesztettünk el. Sokkal fontosabb most már arra figyelni, hogy az elszakított országrészekben is élnek magyarok, akik értéket teremtenek, és ezzel az egyetemes magyarságot gazdagítják.

Gulyás Gergely miniszter is múltidézéssel kezdte ünnepi gondolatait. Régtől fogva olyan emberek lakták ezt a vidéket – emlékeztetett, – akiknek feladata hosszú századokon át a nyugati határok védelme volt. Ehhez bátor emberekre volt szükség, akik tudták, miért érdemes küzdeni és miért nem, és hogy mi múlhat a saját személyes helytállásukon. De a fontos dolgokért nem csak a csatatéren voltak hajlandók küzdeni. Kiálltak például hitükért, és csaknem egy évszázadon át jártak a szomszédba istentiszteletre, amikor reformátusként még nem lehetett templomuk a saját falujukban.

-Száz évvel ezelőtt az volt a kérdés, hogy Magyarországból mi maradhat meg a nagyhatalmak egyezkedése nyomán. A Trianonhoz vezető út egy katonai megszállás volt, amit csak fegyveresen lehetett volna megállítani. Mit remélhetett az az ország, amely katonáinak kezéből kivette a fegyvert? És mit remélhetett egy kis falu, amelyet törvénytelenül szálltak meg, és amelynek sorsa végleg eldőlni látszott? A helyzet mind katonai, mind nemzetközi jogi szempontból reménytelennek túnt. A szomoróciak mégis kockáztattak, fegyvert ragadtak, és ahogy két évvel később bebizonyosodott, áldozatuk nem volt hiábavaló. Balassagyarmat, Sopron, a hűségfalvak és Kercaszomor példája is azt bizonyítja, hogy a reménytelennek tűnő küzdelem is hozhat eredményt.

Az emlékmű leleplezése után a három történelmi egyház képviselői, köztük Király Tibor USA-ban élő református lelkipásztor szentelték meg az uzsai bazaltkőből készített alkotást, melyre felvésték a szülőföldjéért vérét ontó huszonöt szomoróci hős nevét. Az önkormányzatok és társadalmi szervezetek után az emlékezés és a hála virágait helyezték el az emlékműnél a hősök unokái, dédunokái, akik Szlovéniából, Budapestről, Érdről, Szombathelyről, Kőszegről és más településekről érkeztek a centenáriumra.

A program a továbbiakban a rendezvénysátorban kulturális műsorral folytatódott. A vendégek megkóstolhatták a Fortissimi – bátrak tortáját is, amelyet az egyik cukrász leszármazott alkotott meg Kercaszomor tiszteletére.