A Szompark munkatársai szerdán megkezdték a munkálatokat: A füvet nyírni kell

A növényvédelmi feladatokkal ugyanis a járvány idején is haladni kell. Tegnap megkezdődött a fűnyírás szezonja

A cég alkalmazottai között jelenleg nincs fertőzött. Nem állnak – nem is állhatnak le a munkával, de mindenki nagyon vigyáz magára. Betartják a kormányrendelet utasításait, a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Remélik, a jövőben is mindenki egészséges marad, mondta Kiss Dávid ügyvezető. – A csapatot egyébként két részre osztották, nem is érintkezhetnek egymással a műszakok – tette hozzá. Ha mégis előfordul megbetegedés, csökken a fertőzés továbbadásának veszélye. A növényvédelmi feladatokat nem lehet halogatni. A városban április 3-ától 17-éig éjszakánként permetezik majd a szivarfákat a Vasút, Felsőőr és Stromfeld Aurél utcákban.

Ezt a munkát alvállalkozó végzi, de a „határozatos” fák kivágásával és a lombhúzásokkal, fametszésekkel is haladniuk kell a munkásoknak. A fűnyírási szezon pedig tegnap kezdődött, Oladon szerdán már reggeltől dolgoztak fűkaszával és fűnyíró gépekkel is. Ezzel a munkával aztán egészen őszig folyamatosan haladni kell. A Szompark ügyfélszolgálatát személyesen már nem lehet felkeresni a Jászai Mari utcában. A lakossági bejelentéseket telefonon a 0694/314234 számon vagy e-mailben a [email protected] címen viszont továbbra is fogadják.

Ha valahol például veszélyes fa vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető bokor van, azt természetesen a veszélyhelyzet idején is be lehet – be is kell – jelenteni, a szakemberek pedig intézkednek