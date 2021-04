A takarmány miatt drágul a hús, a kérdés csak az, mikor és mennyire

Minden érintett elkerülhetetlennek látja a hús árának emelkedését a közeljövőben. Az okok összetettek, de elsősorban a magas takarmányárak gerjesztik a drágulást.

Ezt ne hagyja ki! Kocsis: Gyurcsány sosem szerette, ha szembesítik a bűneivel

Jelentősen emelkedik a hús ára a közeljövőben, igaz, ez nagy meglepetést senkinek sem okozhat, hiszen régóta minden a drágulás irányába mutat, kezdve a forint gyengülésétől, az elhúzódó járvány miatt megnövekedett költségeken át, a hosszú ideje hibernált állapotban lévő turizmusig. Ahogyan nem segített az ágazaton a hazánkban jó ideje jelen lévő madárinfluenza és a sertéspestis sem.

A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, Éder Tamás már egy hónappal ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy elkerülhetetlen lesz a hús jelentősebb mértékű drágulása, hétfőn pedig Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke nyilatkozta ugyanezt. A szakember szerint 20-25 százalékos drágulás is jöhet a termelési költségek kétharmadát kitevő takarmányok áremelkedése miatt. Mindez azonban nem egyik napról a másikra fog megtörténni, mert ahogyan fogalmazott, a folyamatnak még csak az elején-közepén tartunk, ahogyan biztosat a végfogyasztói áremelkedés mértékéről sem lehet még tudni.

Amennyiben tehát életben akarnak maradni a termelők és a kereskedők, a növekvő költségeknek legalább egy részét kénytelenek lesznek a vásárlókra hárítani. A leginkább füstöltáruban utazó rábapatyi Desits Zoltán is úgy véli, ezúttal nem lehet megúszni az áremelést. Mint hangsúlyozta, a megnövekedett költségeket nem lehet teljesen a fogyasztókra hárítani, amit tudtak, eddig is bevállaltak, így náluk évekig nem is változtak az árak, de most valószínűleg egy 5-10 százalékos emelésre szükség lesz, ha felszínen akarnak maradni.

Ő leginkább termelői piacokon értékesíti termékeit, ahol több az idős, az árra fokozottabban érzékeny vásárló, mint egy átlagos boltban, így különösen óvatosnak kell lenni az árváltoztatáskor, bár a termelő szerint vásárlói meg fogják érteni, hogy ezúttal nincs mit tenni, most a túlélésről van szó. Egyébként is az a tapasztalata, hogy az emberek könnyebben lemondanak az anyagi javakról, mint az ételről, pár hét, és mindenki megszokja majd az új árakat. Az kétségtelen tény, hogy a húsfogyasztás népszerűsége akárhogyan alakulnak is az árak, az elmúlt években nem csökkent. A KSH adataiból kiderül, hogy míg 2004-ben 60,9 kg volt az egy főre eső húsfogyasztás, addig 2019-ben már 76,5 kg, tehát kerül, amibe kerül, évente 1,3 kilóval több húst eszünk.

Elkerülhetetlennek látja az áremelkedést dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Vas megyei elnöke is, aki elmondta, elsősorban világpiaci okai vannak a takarmányárak elszállásának. A kínai gazdaság jó teljesítménye miatt nagyon megnőtt a kereslet az európai takarmánynövények iránt, ez pedig alaposan felhajtotta az árakat. Ehhez jön még hozzá, hogy Európában sem a szója, sem a repce termőterületét nem sikerült növelni, miközben itthon sokaknál a repce egy része ki is fagyott, így aztán tartósan magas árakra kell berendezkedni.

Azok az állattenyésztők, akik nem maguk termelik meg a szükséges takarmányt, most nagy bajban vannak. Erre mutatott rá közleményében a NAK is. Mint írják, a takarmányok világszerte tapasztalható 30-50 százalékos drágulása miatt mindenhol komoly nehézségekkel küzdenek az állattartók. Ez az áremelkedés a hazai állattenyésztőknél, vágóhidaknál és feldolgozóüzemeknél is megjelenik, és az ágazat szereplői szerint a fogyasztói árak is fokozatosan emelkedhetnek a következő hónapokban.

A vágóállatok és állati termékek (tej, tojás) drágulásával a megnövekedett költség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. Az ágazat meghatározó szakmai szervezetei és vállalkozásai szerint mindez már a közeljövőben világszerte, így Magyarországon is a hús- és tejtermékek kiskereskedelmi fogyasztói árának fokozatos emelkedéséhez és tartósan magasabb szinten maradásához vezethet. Ugyanis ekkora mértékű költségnövekedés nem tud eloszlani a termékpályák szereplői között.