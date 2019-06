A teljes épületkomplexum vagyonkezelője lett Körmend

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen egyhangúlag támogatták a kastély azon épületeinek vagyonkezelésbe vételét, amelyek eddig a Magyar Nemzeti Vagyonke­zelő Zrt.-hez tartoztak. Ilyen a Batthyány Örökségközpont, a narancsházak és a régi várkert melletti tanműhely épületei. A jóváhagyásnak köszönhetően mostantól a teljes kastélynak és a hozzá tartozó várkertnek vagyonkezelője lett az önkormányzat.

Arról is tartózkodás és nem szavazat nélkül döntöttek a képviselők, hogy a Dr.Batthyány-Strattmann László Múzeum fejlesztésére újabb pályázatot adnak be. A Kubinyi Ágoston-programban minden évben részt vesz az önkormányzat, az idén 30 milliós támogatásra nyújtanak be kérelmet. Az összegből a város tovább szeretné fejleszteni és bővíteni a múzeumban megtekinthető állandó kiállításait.

Egy másik pályázatból a múzeumi raktárhelyiségek állagvédelmét szeretnék megoldani a kulturális örökség megóvása érdekében, valamint olyan bútorokat beszerezni, amelyek az állományvédelmi előírásoknak megfelelnek.