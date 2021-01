A templomokban éneklik a Himnuszt, és imádkoznak a magyar nemzetért

A Himnusz születésnapján, január 22-én a nemzeti ima, a magyarság szellemi élete kerül fókuszba. Megkérdeztük a keresztény felekezetek három képviselőjét, hogy a Himnusz szerepel-e az egyházi imádságok között, és mondanak-e imákat a magyar nemzetért.

A himnusz dicséret, a magyar himnusz jellegzetessége, hogy istendicséret, amelynek eredete Kölcsey Ferenc költészetében, költői, emberi egzisztenciájában rejlik, ugyanis hitében, műveltségében, érzelmeiben református presbiter volt – fogalmazott Jakab Bálint református tiszteletes.

– Amikor a romantika korában, a nemzeti ébredés korszakában Kölcsey megírta a Himnuszt, számára egyértelmű volt, hogy Isten dicsőségéről szól a nemzetünkhöz kötődően, hiszen a teljes cím így hangzik:”Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból”. Mi reformátusok énekeljük a százötven zsoltárt, amely közül a 130. dallamára, ugyanabban a ritmikában írta a Himnuszt Kölcsey.

Jakab Bálint református tiszteletes elmagyarázta:

– Annak, hogy „Isten, áldd meg a magyart”, a zsoltárértelmezés egy új perspektívát ad: nem kikényszerítünk valamit Istenből, hanem azt kérjük, hogy a jókedvéből, gazdagságából adjon nekünk, a magyar nemzetnek a bölcsessége szerint. Nem mindegy, hogy nyomásra, rosszkedvéből, vagy önként, jókedvéből ad. Ha nem lesz Isten adta jókedvünk, bőségünk, akkor mindig kuncsorogni fogunk mások adományára várva. Mi reformátusok tudjuk, hogy ez van mögötte. Az énekelt imádság minden nemzeti ünnepen, és minden hónap első vasárnapján az istentisztelet végén, a kultúra napjáról most vasárnap emlékezünk meg. Az újévkor énekelt Himnusz azt jelenti, hogy úgy indulunk, hogy nem ismerjük az előttünk álló évet, nem mi tervezünk, hanem az ember számára ismeretlen időt Isten kezébe, jókedvébe, bőségébe helyezzük.

A katolikusok részéről Horváth József pápai prelátus elmondta, a Himnusz benne van a templomi liturgiában nagyobb ünnepek alkalmával.

– Ha bekerül egy ének az egyházi liturgiába, az azért van, mert úgy érezzük, hogy együtt kell működnünk azokkal, akik a szívükön viselik az ország ügyét. Mérhetetlenül fontos, hogy a nemzet megmaradjon, a családok működjenek, fohászkodunk azért, hogy „Isten, áldd meg a magyart!”

József atya kifejtette: nemzeti érzéseinket, az életről való felfogásunkat sok támadás éri, olyan dolgokat akarnak ránk erőltetni, amelyek nincsenek bennünk.

– Gondolok például arra a nemrég megjelent mesekönyvre, amelyben nem a királyfi és a királylány szeretnek egymásba, hanem két királyfi. Hogy az emberellenes gondolkodásmódon ellensúlyozni tudjuk, Isten ereje is szükséges. Az egyház a hazáért, a nemzetért is imádkozik: minden imakönyvben vannak ilyen imák. A szentmiséknek van egy olyan része, az egyetemes könyörgés, amit nem a pap mond, hanem az emberek.

– A Kálvária templomban bevezettük, hogy a hívek fogalmazzák meg ezeket – különösen a gyerekek nagyon ügyesek benne, de a felnőttek is -, rendszeresen imádkozunk a hazáért, a magyarságért. A magyar szentek ünneplésekor is mindig imádkozunk a hazánkért; a szentek közbenjáró imája fontos, hogy Isten áldása kiáradjon a magyar népre, és képesek legyünk az áldás befogadására. A befogadás is lényeges, mert az emberek feje annyira tele van információkkal, hogy nem mindig könnyű kiválogatni, hogy mit igen, és mit nem. Sok olyan forrás is van, amely a magyar és a keresztény értékeket teszi fókuszba, de meg kell találni ezeket. Meg kell maradni magyarnak, meg kell maradni kereszténynek, akkor tudunk igazán lelkiekben gazdag életet élni.

Menyes Gyula evangélikus lelkésztől megtudtuk: a Himnuszt karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és újév első napján éneklik az istentisztelet végén, az áldás előtt. A záró egyetemes imádságban minden alkalommal benne van a nemzetért való imádkozás, heti gyakorisággal, mert jelenlegi körülmények között is hetente tartanak istentiszteleteket, igaz most nem kettőt, hanem egyet vasárnap délelőtt, de az kétszer megy adásba, 14 és 19 órakor a Credo Rádióban. A kultúra napjáról való megemlékezés a most vasárnapi záró imádságba fog bekerülni, köszönetet mondanak a Himnuszért, amely nem dicsőítés, mint általában más nemzeteknél, hanem egy igazi szép ima.

Kiemelt képünkön: Menyes Gyula evangélikus lelkész